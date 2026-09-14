Lula ou Flávio, quem tem o eleitorado mais fiel a três semanas do 1º turno, segundo pesquisa BTG/Nexus

Ler Resumo





A nova pesquisa BTG/Nexus revela que 83% do eleitorado já tem o voto definido para o primeiro turno, a três semanas da eleição. A consolidação cresce, com Lula e Flávio Bolsonaro mantendo a maioria de seus eleitores firmes. Descubra os detalhes da pesquisa e o potencial de mudança.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A três semanas do primeiro turno, a disputa presidencial chega à reta final com um eleitorado cada vez mais decidido. A nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14, mostra que 83% dos entrevistados que escolheram algum candidato dizem que sua decisão já está tomada e não vai mais mudar até a eleição. Outros 17% afirmam que ainda podem trocar de candidato.

Na rodada anterior, divulgada em 8 de setembro, 81% diziam ter o voto definido, enquanto 17% admitiam mudar. O instituto já vinha registrando aumento gradual da consolidação das preferências nas últimas semanas.

Como está o voto entre os eleitores de Lula?

Entre os entrevistados que declararam voto em Luiz Inácio Lula da Silva no cenário estimulado de primeiro turno, 89% afirmam que a decisão está tomada e não vai mais mudar. Outros 11% dizem que ainda podem alterar a escolha.

Na pesquisa da semana anterior, 90% dos eleitores do presidente diziam que sua decisão já estava definida.

O dado aparece em uma rodada na qual Lula alcança 42% das intenções de voto no principal cenário estimulado de primeiro turno e 40% na pesquisa espontânea.

Continua após a publicidade

E entre os eleitores de Flávio Bolsonaro?

Entre os eleitores que escolheram Flávio Bolsonaro no primeiro turno, 86% dizem que o voto já está tomado e não deverá mudar até a eleição. Outros 13% afirmam que ainda podem rever a decisão, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

Na rodada de 8 de setembro, 84% dos eleitores de Flávio afirmavam ter o voto consolidado.

O senador aparece com 37% no principal cenário estimulado da nova pesquisa e com 34% na intenção espontânea.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quanto ainda pode mudar até o primeiro turno?

Embora a maior parte do eleitorado já declare uma decisão definitiva, 17% dos entrevistados que escolheram algum candidato ainda admitem mudar de voto.

Entre esse grupo, Augusto Cury aparece com 17% como segunda opção. Lula é citado por 14%, Ronaldo Caiado por 13%, Flávio Bolsonaro por 12%, Renan Santos por 9% e Romeu Zema por 7%. Outros 14% indicam voto branco, nulo ou nenhum candidato.

Continua após a publicidade

A Nexus também calcula pisos e tetos a partir da combinação entre a intenção de voto, a certeza da escolha e a segunda opção declarada pelos eleitores que ainda podem mudar. Lula aparece com piso de 38% e teto de 44%. Para Flávio, os percentuais são de 32% e 39%.

Como evoluiu a consolidação do voto?

A série da BTG/Nexus mostra que o percentual de eleitores com decisão tomada vem aumentando durante a campanha. Em 10 de agosto, 74% dos entrevistados que haviam escolhido algum candidato afirmavam que não mudariam de voto. O índice chegou a 80% em 24 de agosto, ficou em 78% em 31 de agosto, alcançou 81% em 8 de setembro e agora está em 83%.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 14ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04076/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.