Lula ou Flávio Bolsonaro: pesquisa mostra quem mais recebe votos de outros candidatos em um 2º turno

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Nova pesquisa BTG/Nexus revela que eleitores de Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos migrariam majoritariamente para Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno contra Lula. Apesar disso, no placar geral da simulação, Lula aparece numericamente à frente, com a diferença dentro da margem de erro. O comportamento dos demais candidatos varia.

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Os eleitores de Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) migram majoritariamente para Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno contra Lula (PT), segundo a nova pesquisa BTG/Nexus. Entre os eleitores de Caiado, 51% escolheriam o filho de Jair Bolsonaro, contra 22% que votariam no atual presidente. No eleitorado de Zema, a vantagem do senador é ainda maior, de 60% a 15%. Entre os eleitores de Renan Santos, o bolsonarista aparece com 47%, contra 15% de petista.

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Para quem vão os votos de Ronaldo Caiado?

Entre os eleitores de Ronaldo Caiado no primeiro turno, 51% afirmam que votariam em Flávio Bolsonaro no segundo turno, contra 22% que escolheriam Lula. Outros 27% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois.

E os eleitores de Romeu Zema?

O eleitorado de Romeu Zema é o que apresenta a maior vantagem para Flávio Bolsonaro. O senador recebe 60% dos votos desse grupo, enquanto Lula fica com 15%. Outros 22% optariam por branco, nulo ou nenhum dos dois e 3% não souberam ou não responderam.

Como se dividem os votos de Renan Santos?

Entre os eleitores de Renan Santos, Flávio Bolsonaro também lidera com folga. Ele aparece com 47%, contra 15% de Lula. Nesse grupo, 37% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois e 1% não soube ou não respondeu.

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O comportamento se repete entre os demais candidatos?

Não. O cruzamento mostra diferenças importantes de acordo com o candidato escolhido no primeiro turno. Entre os eleitores de Samara Martins, por exemplo, o cenário se inverte: Lula recebe 61%, contra 14% de Flávio Bolsonaro. Outros 25% optam por branco, nulo ou nenhum dos dois.

Entre os eleitores de Augusto Cury, há equilíbrio entre os dois: Lula tem 38% e Flávio, 36%. Outros 24% escolheriam branco, nulo ou nenhum dos dois, enquanto 2% não sabem ou não respondem.

Já entre os eleitores de Cabo Daciolo, Flávio aparece à frente de Lula por 40% a 28%. Nesse grupo, 32% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois.

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Como fica o placar geral entre Lula e Flávio?

Apesar da vantagem de Flávio entre os eleitores de Caiado, Zema e Renan Santos, Lula aparece numericamente à frente no resultado agregado da simulação de segundo turno. O presidente tem 47% das intenções de voto, contra 44% de Flávio Bolsonaro. A diferença de três pontos permanece dentro da margem de erro da pesquisa.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2. 001 eleitores por telefone, pelo sistema CATI, entre os dias 7 e 9 de agosto de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A amostra foi controlada por sexo, idade, escolaridade, tipo de telefonia e DDD. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08428/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.