Lula: os números do candidato nas pesquisas eleitorais da última semana
Presidente lidera os cinco levantamentos de 1º turno, com vantagens de 5 a 9,7 pontos sobre Flávio, mas vê a disputa se estreitar no confronto direto
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou a primeira semana de setembro na liderança de todas as pesquisas nacionais divulgadas sobre a corrida presidencial. BTG/Nexus, AtlasIntel, Real Time Big Data, Quaest e Datafolha colocam o presidente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, com percentuais que variam de 37% a 43,4%. Confira também os números de Flávio Bolsonaro e de Augusto Cury, além da distância entre Lula e Flávio nos números da semana.
A vantagem, porém, diminui quando os institutos simulam um segundo turno entre os dois. Quatro das cinco pesquisas colocam Lula e Flávio em situação de empate técnico. Apenas o AtlasIntel registra uma distância superior à margem de erro.
Quanto Lula tem no primeiro turno?
O maior percentual do presidente aparece no AtlasIntel, em que Lula registra 43,4% das intenções de voto. Flávio tem 33,7%, deixando a diferença em 9,7 pontos, a maior entre as pesquisas da semana.
Na BTG/Nexus, Lula marca 39%, contra 33% do senador. Real Time Big Data e Datafolha registram 38% para o presidente, enquanto Flávio aparece com 30% e 33%, respectivamente.
A Quaest apresenta o menor percentual de Lula: 37%. Ainda assim, o presidente mantém vantagem de 8 pontos sobre Flávio, que tem 29%.
Os cinco levantamentos, portanto, diferem sobre o tamanho da distância, mas não sobre a ordem dos dois principais candidatos.
Por que a vantagem diminui no segundo turno?
Quando os demais candidatos são retirados da disputa, a distância entre Lula e Flávio diminui em quatro dos cinco levantamentos.
Na BTG/Nexus, Lula tem 46% contra 45% de Flávio. Na Quaest, o resultado é de 42% a 41%. O Datafolha registra 46% contra 44%.
A Real Time Big Data apresenta o cenário mais equilibrado: 44% para cada um.
O AtlasIntel é o único instituto da semana em que Lula mantém vantagem superior à margem de erro no segundo turno. O presidente aparece com 47,1%, contra 42,6% do senador.
Assim, Lula lidera numericamente quatro dos cinco confrontos e empata numericamente em um, mas sua vantagem não é estatisticamente definida em quatro levantamentos.
Lula continua liderando a corrida presidencial?
Os números da semana sustentam a liderança do presidente no primeiro turno.
A menor vantagem é de 5 pontos no Datafolha. Depois aparecem os 6 pontos registrados pela BTG/Nexus, os 8 pontos encontrados pela Real Time Big Data e pela Quaest e os 9,7 pontos do AtlasIntel.
O quadro muda de intensidade, portanto, conforme o estágio da eleição analisado: a vantagem de Lula é mais clara nos cenários com todos os candidatos e se estreita no confronto direto com Flávio.
Como está a rejeição ao presidente?
Os levantamentos que mediram rejeição também mostram Lula próximo de seu principal adversário.
Na BTG/Nexus, 49% dizem que não votariam no presidente de jeito nenhum, contra 50% que rejeitam Flávio. Na Real Time Big Data, ambos têm 50%.
No AtlasIntel, Lula registra rejeição de 52%, enquanto Flávio chega a 52,7%.
O conjunto das pesquisas da semana deixa, assim, uma fotografia consistente sobre Lula: o presidente continua liderando a corrida no primeiro turno, mas enfrenta uma disputa muito mais equilibrada quando o eleitor precisa escolher diretamente entre ele e Flávio Bolsonaro.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.