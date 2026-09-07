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Política

Lula: os números do candidato nas pesquisas eleitorais da última semana

Presidente lidera os cinco levantamentos de 1º turno, com vantagens de 5 a 9,7 pontos sobre Flávio, mas vê a disputa se estreitar no confronto direto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 08h48 | Atualizado em 7 set 2026, 09h26
Homem de barba grisalha, usando chapéu de palha claro com faixa preta, terno azul-marinho e gravata verde, amarela e azul, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em um púlpito com dois microfones, contra um fundo verde
Lula (EVARISTO SA/AFP)
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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou a primeira semana de setembro na liderança de todas as pesquisas nacionais divulgadas sobre a corrida presidencial. BTG/Nexus, AtlasIntel, Real Time Big Data, Quaest e Datafolha colocam o presidente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, com percentuais que variam de 37% a 43,4%. Confira também os números de Flávio Bolsonaro e de Augusto Cury, além da distância entre Lula e Flávio nos números da semana.

A vantagem, porém, diminui quando os institutos simulam um segundo turno entre os dois. Quatro das cinco pesquisas colocam Lula e Flávio em situação de empate técnico. Apenas o AtlasIntel registra uma distância superior à margem de erro.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quanto Lula tem no primeiro turno?

O maior percentual do presidente aparece no AtlasIntel, em que Lula registra 43,4% das intenções de voto. Flávio tem 33,7%, deixando a diferença em 9,7 pontos, a maior entre as pesquisas da semana.

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Na BTG/Nexus, Lula marca 39%, contra 33% do senador. Real Time Big Data e Datafolha registram 38% para o presidente, enquanto Flávio aparece com 30% e 33%, respectivamente.

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A Quaest apresenta o menor percentual de Lula: 37%. Ainda assim, o presidente mantém vantagem de 8 pontos sobre Flávio, que tem 29%.

Os cinco levantamentos, portanto, diferem sobre o tamanho da distância, mas não sobre a ordem dos dois principais candidatos.

Por que a vantagem diminui no segundo turno?

Quando os demais candidatos são retirados da disputa, a distância entre Lula e Flávio diminui em quatro dos cinco levantamentos.

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Na BTG/Nexus, Lula tem 46% contra 45% de Flávio. Na Quaest, o resultado é de 42% a 41%. O Datafolha registra 46% contra 44%.

A Real Time Big Data apresenta o cenário mais equilibrado: 44% para cada um.

O AtlasIntel é o único instituto da semana em que Lula mantém vantagem superior à margem de erro no segundo turno. O presidente aparece com 47,1%, contra 42,6% do senador.

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Assim, Lula lidera numericamente quatro dos cinco confrontos e empata numericamente em um, mas sua vantagem não é estatisticamente definida em quatro levantamentos.

Lula continua liderando a corrida presidencial?

Os números da semana sustentam a liderança do presidente no primeiro turno.

A menor vantagem é de 5 pontos no Datafolha. Depois aparecem os 6 pontos registrados pela BTG/Nexus, os 8 pontos encontrados pela Real Time Big Data e pela Quaest e os 9,7 pontos do AtlasIntel.

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O quadro muda de intensidade, portanto, conforme o estágio da eleição analisado: a vantagem de Lula é mais clara nos cenários com todos os candidatos e se estreita no confronto direto com Flávio.

Como está a rejeição ao presidente?

Os levantamentos que mediram rejeição também mostram Lula próximo de seu principal adversário.

Na BTG/Nexus, 49% dizem que não votariam no presidente de jeito nenhum, contra 50% que rejeitam Flávio. Na Real Time Big Data, ambos têm 50%.

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No AtlasIntel, Lula registra rejeição de 52%, enquanto Flávio chega a 52,7%.

O conjunto das pesquisas da semana deixa, assim, uma fotografia consistente sobre Lula: o presidente continua liderando a corrida no primeiro turno, mas enfrenta uma disputa muito mais equilibrada quando o eleitor precisa escolher diretamente entre ele e Flávio Bolsonaro.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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