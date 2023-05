Lula, o “animal político”, sabota a própria pauta

Até adversários consideram Lula um “animal político”, capaz de transformar rivais em aliados, reconstruir pontes e reescrever histórias. Ele é o único brasileiro a conquistar três vezes a Presidência da República e, entre outros feitos, elegeu uma neófita como sucessora (Dilma Rousseff) e um acadêmico com cara de tucano prefeito de São Paulo (Fernando Haddad). Com tamanho prestígio e experiência, esperava-se que o petista não tivesse tantas dificuldades na articulação política em seu terceiro mandato, atuasse em relativa sintonia com o Congresso e priorizasse a aprovação de projetos prioritários, como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. Não foi o que aconteceu até agora.

Em pouco mais de quatro meses, Lula 3 colhe insatisfações e derrotas no Congresso em razão de uma série de fatores. Ele insiste em bandeiras ideológicas do PT rechaçadas pela maioria parlamentar, resiste a reproduzir no governo a frente ampla que o elegeu e ainda confronta o Legislativo, contestando regras que foram aprovadas por deputados e senadores em legislaturas anteriores, como a Lei das Estatais e a privatização da Eletrobras. Essa postura tem gerado reclamações até mesmo de aliados e ameaçado a votação dos principais pontos da própria pauta governista.

“É fundamental no Brasil que nós tenhamos respeito ao passado. Ou seja, que aquilo que foi feito por um Congresso Nacional responsável seja respeitado”, afirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG, aliado de Lula. “A maioria das Casas é conservadora e liberal. Tem determinadas pautas que nos separam e não são interessantes de serem tratadas agora. Temos que focar as energias para o que nos une, tratar do arcabouço fiscal, da reforma tributária”, reforçou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A cúpula do Legislativo e as lideranças de partidos de centro, que são majoritários, apoiam o novo marco fiscal e a reforma tributária. A janela de oportunidade está escancarada. Basta que o “animal político” pare de sabotar a sua própria agenda com turbulências desnecessárias.