Lula normaliza divergências entre Poderes, mas diz que o que importa é votar prioridades do povo

Dias após se reconciliar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, ao lado do amapaense e do presidente da Câmara, Hugo Motta, que é normal divergência entre os Poderes, mas que o mais importante é votar o que é prioridade para a população.

“Ninguém está pedindo que a gente não tenha divergência. Duas pessoas sempre vão ter divergência. O que é importante é que a gente tenha a dimensão do que é mais importante, do que é principal, do que é prioridade. Votar o que vocês vão votar é uma prioridade do Brasil”, disse Lula.

A fala foi feita após Lula almoçar com Motta e Alcolumbre no Palácio da Alvorada.

Após meses de distanciamento, o petista e o amapaense restabeleceram a relação nas últimas semanas e tem demonstrando muito alinhamento.

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