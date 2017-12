Lula: ‘Não fiquem com essa bobagem de que não serei candidato’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou as chances de ser barrado pela Justiça e voltou a dizer que vai ser candidato em 2018. “Não fiquem com essa bobagem de que o Lula não vai ser candidato. Vou ser candidato e vou ganhar as eleições”, disse o ex-presidente nesta segunda-feira em uma praça no centro de Vitória, onde deu início a uma caravana de cinco dias pelos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

Em seu discurso, Lula ignorou o trâmite do processo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e fez referência à campanha que o elegeu pela primeira vez. “Em 2002, eu precisei dizer que era ‘Lulinha paz e amor’ para ganhar a eleição. Escrevi uma Carta ao Povo Brasileiro para ganhar a eleição. Quero dizer que continuo ‘Lulinha paz e amor’. Quero voltar sendo ‘Lulinha paz e amor'”, afirmou. O petista está planejando uma nova carta, desta vez voltada para setores da classe média que apoiaram o impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff (PT).