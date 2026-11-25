A decisão de Fernando Haddad de não integrar o próximo ministério do governo Lula pode ter consequências que vão além da reorganização da equipe. Na avaliação do cientista político Elias Tavares, o afastamento do ex-ministro de postos estratégicos também deixa em aberto a disputa pela sucessão do presidente na esquerda. “A gente não consegue enxergar no horizonte um sucessor natural do presidente Lula”, afirmou Tavares no VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, nesta quarta-feira, 25. (este texto é um resumo do vídeo acima)

O comentarista partiu da perspectiva de que Lula não poderá disputar uma nova eleição ao fim do próximo mandato. “Ele não estará nas urnas daqui a quatro anos”, disse. Para Tavares, a ausência de um nome capaz de ocupar naturalmente esse espaço torna mais relevante a posição que Haddad poderia assumir no campo progressista.

Os desafios do governo Lula 4

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Qual espaço Haddad poderia ocupar?

Segundo Tavares, integrantes do próprio PT defendiam que o ex-ministro se tornasse uma liderança mais forte e influente da esquerda. A ideia, na avaliação do comentarista, seria prepará-lo para ocupar parte do espaço político que Lula deixará ao fim do mandato. “Muitas pessoas, inclusive do próprio PT, apontavam que nesse momento seria interessante o Fernando Haddad ser uma figura importante, empoderada e forte da esquerda”, afirmou.

Haddad havia sido cotado para assumir a Casa Civil, posto que, segundo a apresentadora, poderia dar protagonismo ao ocupante também na disputa política de 2030. O ex-ministro, porém, sinalizou que pretende voltar a dar aulas e recusou uma oferta para comandar a Secretaria Extraordinária de Investimentos Estratégicos. A movimentação aumentou as chances de permanência de Dario Durigan na Fazenda, segundo a informação apresentada pelo programa.

O que a saída representa para a composição do governo?

Na avaliação de Tavares, a reorganização ministerial pode abrir espaço para a entrada de outros grupos políticos na gestão. “Essa acomodação do governo, além de tirar um pouco a própria cara da esquerda, ela também pode ser vista de uma forma que exista, talvez, uma abertura para o presidente trazer outros campos políticos”, disse.

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O comentarista relacionou esse cenário às dificuldades que Lula poderá enfrentar no próximo Congresso, o que aumentaria a importância das negociações com o Centrão.

Por que o Centrão ganha importância nesse cenário?

Tavares afirmou que o Centrão poderá funcionar como uma espécie de pêndulo entre governo e oposição. A depender de suas alianças, avaliou, o bloco poderá fortalecer os adversários de Lula e dificultar a aprovação de propostas do Executivo ou, em outra configuração, facilitar a agenda governista.

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Na avaliação do cientista político, o presidente terá de negociar com esse grupo sempre que precisar aprovar pautas polêmicas. Ele ponderou, porém, que a sucessão de 2030 ainda está distante e que muita coisa pode mudar até lá. “A grande questão é que essas recusas de uma pessoa, de um agente tão forte, acabam abrindo um lastro e um espaço, um hiato para que outros agentes acabem ocupando esse espaço”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade