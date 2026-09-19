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Política

Lula na defensiva, Flávio no ataque: como a crise no STF já afeta as campanhas eleitorais

Falar do Supremo e das suspeitas de corrupção se tornou algo obrigatório para os candidatos em meio ao desafio de capturar indecisos

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 08h00
A OPOSIÇÃO NO ATAQUE - Flávio: o candidato do PL diz que “quem vota em Lula está votando em Moraes” e ressalta que o petista está ao lado de uma ala do Supremo “que descumpriu a lei”
A OPOSIÇÃO NO ATAQUE - Flávio: o candidato do PL diz que “quem vota em Lula está votando em Moraes” e ressalta que o petista está ao lado de uma ala do Supremo “que descumpriu a lei” (Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/.)
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes já tinha um papel de destaque na eleição presidencial de 2022. Então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro acusava o magistrado de, à frente da Justiça Eleitoral e em conluio com o PT, conspirar contra a sua vitória. O resto da história é conhecido: Lula venceu o páreo, o capitão deixou o país sem passar a faixa ao petista e, depois, foi condenado à cadeia por Moraes por tentativa de golpe. Em 2026, o magistrado e o STF como um todo, enredados numa grave crise de reputação, voltaram ao centro do processo eleitoral. A menos de três semanas da votação, passaram a pautar a disputa entre os postulantes ao Palácio do Planalto, deixando em segundo plano o debate de propostas para a economia, a saúde e a segurança pública. Essa situação se acentuou depois da sessão em que o tribunal decidiu não decidir a respeito de se abriria uma investigação contra um de seus integrantes.

SAINDO DA DEFENSIVA - Lula: o presidente disse que juízes não podem usar os cargos para enriquecer, promete reformas e tenta vincular o adversário ao escândalo do Banco Master
SAINDO DA DEFENSIVA – Lula: o presidente disse que juízes não podem usar os cargos para enriquecer, promete reformas e tenta vincular o adversário ao escândalo do Banco Master (Silvio Avila/AFP)

As suspeitas de corrupção que atingem a Corte, baseadas em indícios de relações impróprias entre ministros e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, podem ter um impacto decisivo no pleito, principalmente sobre o eleitor independente, considerado o fiel da balança na próxima votação. Pesquisa Datafolha divulgada no último dia 11, quatro dias antes de o Supremo sangrar em público, mostrou que para 85% dos entrevistados a revelação das 52 mensagens enviadas pelo ex-dono do Master para Alexandre de Moraes não muda a intenção de voto. Empatados nas simulações de segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro estão mais atentos a outros dois dados do mesmo levantamento. Um deles revela que 4% dos entrevistados declararam ter trocado de candidato por causa do escândalo, o que equivale a cerca de 6 milhões de eleitores. Outro indica que 7% ficaram em dúvida sobre seu voto após as revelações da Polícia Federal sobre as tratativas de Vorcaro com Moraes. Esse contingente equivale a cerca de 11 milhões de eleitores. É muita coisa numa disputa que promete ser tão acirrada.

Gráfico de pizza mostrando o impacto das conversas entre Vorcaro e Moraes no voto para presidente. 85% não mudou, 7% não mudou mas ficou em dúvida, 4% mudou de ideia e 4% não sabe. Fonte: Datafolha

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Por enquanto, a crise no Supremo deixa Lula na defensiva, e Flávio Bolsonaro no ataque. No comício em que levou cerca de 30 000 apoiadores à Avenida Paulista, no feriado da Independência, o senador abriu seu discurso pedindo a saída de Alexandre de Moraes do tribunal e de Lula da Presidência. “Quem vota em Lula está votando em Moraes”, declarou, entoando uma ideia que se tornaria mantra de sua propaganda eleitoral. O Zero Um também apareceu no horário eleitoral gratuito afirmando que Lula governa ao lado de uma ala do Supremo “que descumpriu a lei”. O presidente e seus magistrados aliados fariam parte de um “sistema podre” que, conforme Flávio Bolsonaro, será depurado caso ele vença a eleição. “Ninguém aguenta mais os ministros do Lula no Supremo melando o Brasil, atrapalhando a nossa democracia”, afirmou o oposicionista durante visita ao Ceará. “Sem os ministros do Lula no Supremo, a democracia vive, a Justiça vive”, acrescentou.

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Gráfico de linhas mostrando a intenção de voto para presidente no segundo turno. Lula (PT) inicia com 45% em janeiro e termina com 40% em setembro. Flávio Bolsonaro (PL) começa com 38% e alcança 42%. Brancos/nulos/não vai votar variam de 15% a 13%, e indecisos de 2% a 5%

Em 2018, Jair Bolsonaro também se apresentou como candidato antissistema, apesar de ter exercido três décadas de mandato legislativo e passado por quase uma dezena de partidos. Empossado na Presidência, ele rasgou a fantasia e se rendeu ao Centrão, a síntese daquilo que prometia combater. Seu primogênito tenta agora interpretar o mesmo papel. Para Mayra Goulart, professora de ciência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as suspeitas que pairam sobre ministros do STF têm favorecido a campanha de Flávio Bolsonaro, que “corporifica o enfrentamento à Corte e o anseio de modificar sua composição em busca de um entendimento revisionista de decisões”. Entre elas, as condenações por tentativa de golpe, que renderam prisão inclusive ao ex-presidente. “O escândalo deu mais coesão ao seu grupo, principalmente às parcelas do eleitorado que passaram a se identificar na figura da Michelle Bolsonaro e na sua associação com o ministro André Mendonça”, afirma a professora. Indicado ao Supremo por Jair Bolsonaro, Mendonça comanda a investigação do caso Master e pediu a abertura da investigação sobre Moraes com base no relatório que recebeu da Polícia Federal.

PRIORIDADE - Protesto: a corrupção de volta ao topo das preocupações da população
PRIORIDADE – Protesto: a corrupção de volta ao topo das preocupações da população (Eraldo Peres/AP/Imageplus)
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Gráfico de linhas mostrando a confiança no STF entre agosto e setembro de 2026. A linha vermelha Não Confia sobe de 46% para 56%. A linha laranja Confia Pouco desce de 33% para 30%. A linha azul Confia Muito desce de 18% para 9%. A linha cinza NS/NR sobe de 3% para 5%

 

O saldo positivo para Flávio Bolsonaro está retratado nas pesquisas. No levantamento mais recente da Quaest, ele aparece numericamente à frente de Lula na simulação de segundo turno: 42% a 40% (veja o quadro). Há outros números positivos para o oposicionista. Entre as mulheres, as intenções de voto no presidente em eventual segundo turno caíram de 47%, no início de agosto, para 41% agora. Já o senador passou de 35% para 38%. No caso dos evangélicos, segmento que se mobilizou em solidariedade ao também pastor André Mendonça, o petista desceu de 33% para 28% no mesmo intervalo, enquanto seu rival passou de 48% para 51%. “É inescapável que a crise do Supremo se mantenha por mais tempo. Isso é muito desfavorável para a campanha do Lula”, diz Mayra Goulart.

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PRISÃO - Daniel Vorcaro: escândalo influi na escolha de milhões de eleitores
PRISÃO - Daniel Vorcaro: escândalo influi na escolha de milhões de eleitores (SENAPPEN/.)

O presidente tenta reagir como pode — ou como um equilibrista. Ele sabe que tem de condenar a degradação moral no Supremo. Ao mesmo tempo, foge de críticas diretas a seus integrantes e à própria Corte, com quem estabeleceu uma parceria estratégica em seu terceiro mandato, usada para tentar reverter dificuldades no Congresso. Em manifestações públicas, Lula disse que ninguém está acima da lei e que juízes não podem usar os cargos para enriquecer. Em entrevista à Record transmitida menos de duas horas depois da malfadada sessão do STF, ele aproveitou para defender uma “reforma profunda” no Poder Judiciário. Citou a fixação de mandatos para ministros do Supremo, mudanças nos critérios de ingresso na Corte e limites para advogados atuarem em tribunais nos quais seus parentes são magistrados. Há menções a dois filhos de ministros do STF nas trocas de mensagens encontradas no celular de Vorcaro apreendido pela PF. Como Moraes se tornou o símbolo da crise institucional e o motor da propaganda eleitoral de Flávio Bolsonaro, o presidente passou a argumentar que não foi ele o responsável pela indicação do magistrado, mas Michel Temer. Lula também afirmou que André Mendonça está agindo movido por objetivos políticos e eleitorais, a fim de beneficiar Flávio Bolsonaro, que pediu 134 milhões de reais a Vorcaro supostamente para financiar a cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Gráfico de linhas intitulado A Praga de Sempre, mostrando a evolução das maiores preocupações dos brasileiros de janeiro a setembro. Violência (linha preta) mantém-se em 31%. Corrupção (marrom) sobe para 22%, e Economia (roxo) para 19%. Problemas Sociais (verde) e Saúde (azul) caem para 9% e 10%, respectivamente. Educação (amarelo) permanece em 7%

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A propaganda petista tenta reescrever o slogan bolsonarista, dizendo que quem “vota em Flávio Bolsonaro vota em Daniel Vorcaro”. “A realidade concreta é que há um único candidato a presidente investigado por envolvimento no escândalo do Banco Master”, escreveu o secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares. Todo o tiroteio tem razão de ser. A última pesquisa Quaest mostrou que a crise elevou a nível recorde o número de eleitores que não confiam ou confiam muito pouco no Supremo (veja o quadro). Além disso, revelou que a corrupção, que não estava entre as maiores preocupações do eleitor no início do ano, hoje só está atrás da segurança pública. Falar do Supremo e das suspeitas de corrupção, portanto, se tornou algo obrigatório para os candidatos — e um desafio para que eles furem as próprias bolhas e consigam abrir um diálogo com o eleitor independente, que tende a definir seu voto em cima da hora. Nesse processo de escolha, a imagem do STF ganhou protagonismo.

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013

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