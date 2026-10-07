Lula mira segurança pública em ofensiva para reverter vantagem da oposição

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Em discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a PEC da Segurança Pública, prometendo um novo slogan eleitoral focado em “proteção aos trabalhadores e prisão para os criminosos”. A proposta visa fortalecer a Polícia Federal e a PRF, além de investir em presídios e criar um Ministério da Segurança Pública nos moldes do SUS para reverter a desvantagem eleitoral e dialogar com o eleitorado preocupado com a criminalidade.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira, 7, a PEC da Segurança Pública em discurso na capital federal. O chefe do Executivo prometeu inclusive que o novo slogan para o segundo turno das eleições será focado na “proteção aos trabalhadores e prisão para os bandidos”.

Cercado por parlamentares recém-eleitos com forte presença nas redes sociais, Lula ressaltou que a aprovação da proposta permitirá à União turbinar as ações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O presidente também destacou investimentos federais em 138 presídios pelo país para fortalecer o combate ao Comando Vermelho e ao PCC.

Na tentativa de reverter a desvantagem eleitoral construída pela oposição no primeiro turno, o petista sustentou que, aprovada a PEC, criará o Ministério da Segurança Pública para operacionalizar um sistema integrado nos moldes atuais do SUS. O aceno busca dialogar com a fatia do eleitorado prioritariamente preocupada com os índices de criminalidade no país.