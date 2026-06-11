Lula mira agenda com Trump e antecipa ida para reunião da cúpula do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu antecipar sua ida a Paris, onde participará da reunião da cúpula do G7, com o objetivo de ampliar o tempo em Évian-les-Bains para tentar viabilizar um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar do novo tarifaço.

A viagem estava prevista para segunda-feira, mas o petista deve embarcar no domingo para que possa estar na França nos três dias da reunião do bloco.

Segundo auxiliares, o embarque foi antecipado em função da possibilidade de Trump repetir o que fez no ano passado e participe apenas da cerimônia de abertura.

As expectativas sobre uma reunião bilateral são altas, especialmente porque a Casa Branca indicou que haveria disposição de diálogo.

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Com a conversa, Lula quer ter um termômetro sobre o sentimento de Trump em relação às sugestões de novo tarifaço a produtos brasileiros feitas por Jamieson Greer, chefe do escritório comercial dos Estados Unidos.

Isso poderá contribuir para que o governo brasileiro encontre a melhor forma de conduzir as negociações.