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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
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Política

Lula mantém a dianteira e segue quatro pontos à frente de Flávio no segundo turno, aponta Datafolha

Efeito de envolvimento do PT da Bahia junto ao eleitorado não foi totalmente aferido pelo insituto

Por Ricardo Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 12h41 | Atualizado em 20 jun 2026, 13h32
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -  (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Lula mantém a dianteira e segue quatro pontos à frente de Flávio no segundo turno, aponta Datafolha Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a dianteira nas intenções de voto, contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno da eleição presidencial de 2026. O petista marca 47% contra 43%, os mesmos números registrados na sondagem anterior, realizada em há um mês. Votos brancos e nulos somam 8% e não sabe 1%.

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No primeiro turno, Lula tem 41% e Flávio 31%. Lula oscilou um ponto para cima, mas a mudança ocorre dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os dois estão bem distantes dos outros candidatos: Ronaldo Caiado (PSD) surge com 3%, mesmo patamar de Renan Santos (Missão). Em seguida vêm Aécio Neves (PSDB), Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins,  todos com 2%. Cabo Daciolo (Mobiliza), Joaquim Barbosa (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) têm 1% das intenções de voto. Não sabem são 4% e brancos e nulos 7%.

Siga

Os números sugerem que Flávio Bolsonaro conseguiu se manter e não perdeu mais terreno depois da divulgação do caso “Black Horse”, em que pede dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar a produção de um filme sobre a trajetória do pai, Jair Bolsonaro.

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O Datafolha, no entanto, não conseguiu aferir completamente o impacto do envolvimento do líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT-BA). Na quinta-feira, 18, a Polícia Federal realizou buscas e apreensão na casa do ex-governador baiano e encontrou quase 500 000 reais em moeda estrangeira. Wagner também é suspeito de ter recebido repasses em 3,5 milhões de reais, por meio de uma empresa  da nora, e de ser agraciado com um apartamento de luxo no valor de 2,5 milhões.

A pesquisa, porém, foi a campo na quarta-feira, 17, quando o episódio ainda não tinha sido noticiado e permaneceu com as entrevistas na quinta-feira, quando o caso veio à tona.

Outros cenários de Segundo Turno

Contra Ronaldo Caiado, Lula tem 47%  e o ex-governador de Goiás, 41%. Se o segundo turno acontecesse entre o presidente da República e Romeu Zema, o mandatário sairia vitorioso pelo placar de 48% a 39%

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Rejeição

Lula e Flávio seguem empatados, dentro da margem de erro quanto à taxa de rejeição. Lula tem 46% e Flávio 48%. A diferença entre os dois se ampliou, já quem em maio era de 45% e 46% respectivamente. Alterações dentro da margem de erro, contudo, não são estatisticamente relevantes.

O Datafolha ouviu 2004 pessoas em 139 cidades.

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Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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