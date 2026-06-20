Lula mantém a dianteira e segue quatro pontos à frente de Flávio no segundo turno, aponta Datafolha

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No primeiro turno, Lula tem 41% e Flávio 31%. Lula oscilou um ponto para cima, mas a mudança ocorre dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os dois estão bem distantes dos outros candidatos: Ronaldo Caiado (PSD) surge com 3%, mesmo patamar de Renan Santos (Missão). Em seguida vêm Aécio Neves (PSDB), Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins, todos com 2%. Cabo Daciolo (Mobiliza), Joaquim Barbosa (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) têm 1% das intenções de voto. Não sabem são 4% e brancos e nulos 7%.

Os números sugerem que Flávio Bolsonaro conseguiu se manter e não perdeu mais terreno depois da divulgação do caso “Black Horse”, em que pede dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar a produção de um filme sobre a trajetória do pai, Jair Bolsonaro.

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O Datafolha, no entanto, não conseguiu aferir completamente o impacto do envolvimento do líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT-BA). Na quinta-feira, 18, a Polícia Federal realizou buscas e apreensão na casa do ex-governador baiano e encontrou quase 500 000 reais em moeda estrangeira. Wagner também é suspeito de ter recebido repasses em 3,5 milhões de reais, por meio de uma empresa da nora, e de ser agraciado com um apartamento de luxo no valor de 2,5 milhões.

A pesquisa, porém, foi a campo na quarta-feira, 17, quando o episódio ainda não tinha sido noticiado e permaneceu com as entrevistas na quinta-feira, quando o caso veio à tona.

Outros cenários de Segundo Turno

Contra Ronaldo Caiado, Lula tem 47% e o ex-governador de Goiás, 41%. Se o segundo turno acontecesse entre o presidente da República e Romeu Zema, o mandatário sairia vitorioso pelo placar de 48% a 39%