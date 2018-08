O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida para a Presidência da República com 39% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PSL), com 19% dos votos, de acordo com a primeira pesquisa do Datafolha realizada após os registros das 13 candidaturas ao Palácio do Planalto e divulgada na madrugada desta quarta-feira pelo jornal Folha de S.Paulo.

Marina Silva (Rede), com 8%, Geraldo Alckmin (PSDB), com 6%, e Ciro Gomes (PDT), com 5%, ocupam o terceiro lugar na pesquisa.

O petista, condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em processo da Operação Lava Jato, está tecnicamente inelegível, segundo a Lei da Ficha Limpa, mas registrou sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aguarda posicionamento da Justiça.

Sem o petista, Bolsonaro lidera, com 22%, seguido por Marina Silva, com 16%, e Ciro Gomes, com 10%. Nesse caso, o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT), que seria o substituto de Lula, tem 4% e aparece numericamente atrás do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), que tem 9% das intenções de voto.

O Datafolha ouviu 8.433 eleitores em 313 municípios entre os dias 20 e 21 de agosto de 2018. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo BR 04023/2018.

Cenário 1 – com Lula

Lula (PT) – 39%

Jair Bolsonaro (PSL) – 19%

Marina Silva (Rede) – 8%

Geraldo Alckmin (PSDB) – 6%

Ciro Gomes (PDT) – 5%

Alvaro Dias (Podemos) – 3%

João Amoêdo (Novo) – 2%

Henrique Meirelles (MDB) – 1%

Cabo Daciolo (Patriota) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Guilherme Boulos (Psol)- 1%

José Maria Eymael (DC) – 0%

João Goulart Filho (PPL) – 0%

Ninguém/brancos/nulos – 11%

Não sabe – 3%

Cenário 2 – com Haddad

Jair Bolsonaro (PSL) – 22%

Marina Silva (Rede) – 16%

Ciro Gomes (PDT) – 10%

Geraldo Alckmin (PSDB) – 9%

Fernando Haddad (PT) – 4%

Alvaro Dias (Podemos) – 4%

Henrique Meirelles (MDB) – 2%

João Amoêdo (Novo) – 2%

Cabo Daciolo (Patriota) – 1%

Guilherme Boulos (Psol) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

João Goulart Filho (PPL) – 1%

José Maria Eymael (DC) – 0%

Ninguém/brancos/nulos – 22%

Não sabe – 6%