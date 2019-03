Lula irá para SP acompanhar velório do neto, diz governo do Paraná

O governo do Paraná informou que, atendendo a um pedido da Polícia Federal, vai liberar um avião do poder público paranaense para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaje para São Paulo, onde vai acompanhar o velório do neto Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, que faleceu na manhã desta sexta-feira 1º, vítima de meningite.

Até às 17h, a assessoria de imprensa da Justiça Federal ainda não confirma, no entanto, que a juíza Carolina Moura Lebbos, responsável pela execução penal do ex-presidente, tenha autorizado o deslocamento. O Ministério Público Federal (MPF) afirma ter se manifestado favoravelmente ao pedido.