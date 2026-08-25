Lula identifica Baixada Fluminense como área prioritária no Sudeste e deve voltar duas vezes ao Rio

Depois do ato deste domingo no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende voltar ao menos duas vezes ao estado até o primeiro turno das eleições.

A campanha do petista já tem certo que um dos atos será realizado na Baixada Fluminense, em data ainda não confirmada.

A região passou a ser considerada prioritária, diante do avanço de Flávio Bolsonaro (PL) e Douglas Ruas.

A preocupação do núcleo fluminense da campanha aumentou nos últimos dias, já que pesquisas de intenção de votos apontam Márcio Canella (União), que desistiu de disputar uma vaga ao Senado na chapa de Flávio para concorrer à Assembleia Legislativa do Rio, como possível nome mais votado para deputado estadual.

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Para contrapor as forças de direita e de centro que pedem votos para o primogênito de Jair Bolsonaro (PL), portanto, Lula deve “escalar” aliados com influência na região e também no interior. O ex-prefeito de Belford Roxo Waguinho (Republicanos) deve ser um dos convocados para fazer contraponto à influência de Canella. Lindbergh Farias (PT), que é ex-prefeito de Nova Iguaçu, também é dado como presença certa.

Com o apoio a Eduardo Paes (PSD) para o governo do Rio, Lula deve ter o ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis em seu palanque. A irmã dele, Jane Reis (MDB), é vice na chapa de Paes.

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Dentro da campanha petista, a Baixada é considerada uma área estratégica, visto que aliados de Lula acreditam que ele pode ter uma performance no estado melhor do que teve em 2022, quando Bolsonaro era seu principal adversário nas urnas.

A esperança de que o desempenho possa facilitar os caminhos para ser reeleito deve determinar mais visitas ao estado antes do primeiro turno.

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Interlocutores pontuam que não é possível antecipar nada, já que os compromissos estão sendo decididos semanalmente, mas confirmam que essa é a tendência deste momento.