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Política

Lula se afasta de Raquel Lyra em Pernambuco: ‘Quem vota em mim, vota em João Campos’

Partido do presidente, o PT, está coligado com o PSB no estado, apesar de também ter o apoio da atual gestão do PSD

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 15h03 | Atualizado em 18 ago 2026, 15h16
Marilia Arraes, João Campos, Lula e Humberto Costa
Marilia Arraes, João Campos, Lula e Humberto Costa (Redes sociais/Reprodução)
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Lula se afasta de Raquel Lyra em Pernambuco: ‘Quem vota em mim, vota em João Campos’ Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo de campanha no qual se afastou eleitoralmente da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), com quem sempre manteve uma boa relação, mas também é a principal adversária do candidato que tem seu apoio formal e partdiário, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

“Para a gente continuar trabalhando pelo Brasil e para continuar fazendo as coisas por Pernambuco, é muito simples: você vota no Lula para presidente. E quem vota no Lula, vota no João para governador“, começou o petista em um material publicado nas redes sociais de Campos.

O presidente é o maior cabo eleitoral de Pernambuco atualmente, tendo conquistado quase 70% dos votos do estado em 2022. Desde que as eleições passaram a ser assunto entre os políticos e na imprensa, no ano passado, Lula evitou muito tomar um partido claro entre Lyra e Campos, visto que mantém boa relação com os dois, já tendo feito elogios públicos a ambos.

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No entanto, com o PT coligado em Pernambuco com o PSB de Campos, ele tem passado, aos poucos e à medida em que o pleito se aproxima, a declarar posições em favor dele do ex-prefeito do Recife.

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Em entrevista sabatina a um veículo de imprensa local, nesta segunda-feira, 17, Campos afirmou que é “amigo” de Lula, enquanto Raquel seria apenas “colega”. “É muito diferente”, disse.

Já a governadora, ao ser questionada sobre sua posição para a eleição presidencial, tem evitado ser taxativa, mas sempre elogia suas parcerias com o governo federal e o presidente. Em sua chapa, ela fez questão de colocar nomes que a posicionam como uma candidata de centro, com nomes ligados à Lula e outros ligados à direita tradicional do estado, como é o caso do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), que disputa uma vaga ao Senado.

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Raquel também recebe o apoio de integrantes do PL, como o deputado Mendonça Filho (PL-PE), que também disputa o Senado, e de nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (Pode), que tenta uma vaga na Câmara Federal. “Tenho apoio do PSOL ao PL”, disse Raquel em entrevista de Páginas Amarelas para VEJA.

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O vídeo também foi compartilhado pelos candidatos ao Senado que são apoiados por Lula e João Campos, o senador Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição, e a ex-deputada Marília Arraes (PDT), que lidera todas as pesquisas de intenção de voto no estado. “Quem vota no João, governador, vota na Marília, senadora; quem vota na Marília, senadora, vota no Humberto, senador; porque, hoje, a gente pode votar em dois senadores. É simples (…). E, assim, a gente ganha as eleições”, completa Lula. Assista ao vídeo abaixo.

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