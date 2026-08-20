Lula grava material genérico para aliados que miram vaga na Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já gravou um material genérico para que todos os seus aliados que concorrerão a uma vaga na Câmara dos Deputados possam usar em suas campanhas.

No vídeo, o presidente pede voto nos candidatos a deputado federal de seu time – contemplando não apenas os petistas, como os postulantes de outras legendas da base.

Diferente dos candidatos ao Senado – que gravaram pessoalmente com Lula nos últimos dias -, ele não teria como fazer com todos os candidatos a uma cadeira da Câmara.

Para não ter que escolher uns em detrimento de outros, a solução foi fazer um vídeo que contemplasse a todos que apoiam a sua reeleição e que queiram estar associados a ele.