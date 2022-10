Lula ganha apoio de Tebet e FHC; Bolsonaro amplia lista de governadores

Atualizado em 5 out 2022, 18h48 - Publicado em 5 out 2022, 18h33

Por Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro saiu na dianteira na corrida por apoios no segundo turno, mas a quarta-feira foi marcada por vitórias no time adversário. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou apoios nacionais importantes, como os da senadora Simone Tebet (MDB) e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). No lado bolsonarista, as alianças vieram dos governadores reeleitos Ibaneis Rocha (DF), Ratinho Jr (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás) – e houve um aceno, ainda indefinido, do ex-presidente Michel Temer.

Na segunda-feira, o petista reuniu sua campanha em São Paulo e mostrou desejo de se aproximar de rivais derrotados, como Ciro Gomes e Simone Tebet. Um dia depois, Ciro se manifestou, mas de maneira considerada tímida por apoiadores do ex-presidente. Sem citar Lula, o pedetista gravou vídeo em que faz críticas ao cenário eleitoral e afirmou apenas que acompanha a decisão do PDT, que havia anunciado mais cedo o endosso ao petista. O Cidadania também se juntou à campanha lulista.

Já na seara bolsonarista, os apoios de ontem foram declarados de maneira mais direta. Governador reeleito por Minas, Romeu Zema se encontrou com Bolsonaro no Palácio da Alvorada e, em meio a críticas ao PT, reforçou a ofensiva do presidente por votos em um estado decisivo. O ex-rival Sergio Moro, eleito senador pelo Paraná, também se aliou a Bolsonaro. Já Rodrigo Garcia, governador de SP, declarou apoio “incondicional” não só ao ex-capitão, mas a Tarcísio de Freitas, que enfrentou na disputa pela reeleição. O partido de Rodrigo, o PSDB, decidiu liberar alianças nos estados para Lula ou Bolsonaro.