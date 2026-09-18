Lula faz agenda de campanha em reduto do bolsonarismo

A pouco mais de duas semanas para o primeiro turno das eleições presidenciais deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva fará na manhã de sábado, 19, um ato de campanha em Florianópolis, capital catarinense e clássico reduto do bolsonarismo. Ele deve participar do ato “O Brasil Pronto para Mais”, na Praça Tancredo Neves, no centro da capital catarinense, ao lado de Gelson Merísio (PSB), candidato ao governo do estado que tem o apoio de Lula.

Na reta final para o primeiro turno, Lula tem intensificado as agendas pelo país e deve adotar um tom mais incisivo no embate com seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL). Os recentes embates entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com foco em Alexandre de Moraes, podem respingar na imagem do petista, forçando-o a recalibrar o tom da campanha.

Santa Catarina tem abrigado cada vez mais lideranças bolsonaristas. Dois dos quatro filhos homens do ex-presidente Jair Bolsonaro mudaram seus domicílios eleitorais para lá para disputarem cargos eletivos. Jair Renan, o mais novo, mudou para Balneário Camboriú em 2024, quando foi eleito vereador da cidade. Neste ano, Carlos Bolsonaro, que foi por anos vereador no Rio, agora está em São José, na região metropolitana de Florianópolis, e disputará uma vaga ao Senado por Santa Catarina. Em 2022, Jair Bolsonaro teve 69,27% dos votos no estado no segundo turno das eleições presidenciais.

Um levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 17, mostra que o atual governador, Jorginho Mello (PL), candidato à reeleição, está mais de trinta pontos na frente do segundo colocado. Aliado fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mello aparece com 49% das intenções de voto e tem chances de vencer a disputa ainda no primeiro turno. Depois dele, aparece o ex-deputado federal João Rodrigues (PSD), que tem 15%, ou seja, 34 pontos percentuais a menos que o primeiro colocado. Merísio, candidato de Lula, tem 8%.

Continua após a publicidade