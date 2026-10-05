Lula fará reunião para balanço do primeiro turno e alinhar estratégias por virada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nesta segunda-feira com auxiliares da campanha para fazer um balanço do primeiro turno e para alinhar uma estratégia para tentar viabilizar uma virada sobre Flávio Bolsonaro.

A expectativa é que o encontro ocorra em Brasília e envolva os principais atores do time do petista.

Assim que as apurações se aproximavam do fim e indicavam que Flávio avançaria à frente de Lula para a segunda etapa da corrida eleitoral, a equipe de campanha do mandatário teve uma primeira conversa para ter um extrato das primeiras impressões sobre o desfecho do primeiro turno.

A maioria reconheceu surpresa com o resultado. Ainda que não tivessem como assegurar que Lula avançasse à frente de Flávio, a vantagem de mais de 2 milhões de votos do candidato do PL não estava no radar nem mesmo entre os mais pessimistas.