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Política

Lula fará reunião para balanço do primeiro turno e alinhar estratégias por virada

No fim da apuração, equipe de campanha do mandatário fez uma reunião para ter um extrato das primeiras impressões sobre o desfecho do primeiro turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h30
Lula, com camisa azul, sorri e gesticula com a mão direita levantada, segurando um microfone com a esquerda. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e luzes brilhantes contra um céu escuro
O presidente Lula em ato de campanha em Belém (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Lula fará reunião para balanço do primeiro turno e alinhar estratégias por virada Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nesta segunda-feira com auxiliares da campanha para fazer um balanço do primeiro turno e para alinhar uma estratégia para tentar viabilizar uma virada sobre Flávio Bolsonaro.

A expectativa é que o encontro ocorra em Brasília e envolva os principais atores do time do petista.

Assim que as apurações se aproximavam do fim e indicavam que Flávio avançaria à frente de Lula para a segunda etapa da corrida eleitoral, a equipe de campanha do mandatário teve uma primeira conversa para ter um extrato das primeiras impressões sobre o desfecho do primeiro turno.

A maioria reconheceu surpresa com o resultado. Ainda que não tivessem como assegurar que Lula avançasse à frente de Flávio, a vantagem de mais de 2 milhões de votos do candidato do PL não estava no radar nem mesmo entre os mais pessimistas.

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