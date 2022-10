Lula explora falas de Guedes em última visita ao Rio

Atualizado em 20 out 2022, 21h46 - Publicado em 20 out 2022, 21h36

Por Gustavo Silva Atualizado em 20 out 2022, 21h46 - Publicado em 20 out 2022, 21h36

Após amargar uma derrota de mais de um milhão de votos no primeiro turno no Rio de Janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a intensificar a presença no estado, o terceiro maior colégio eleitoral do país. Os atos têm ocorrido na áreas periféricas da capital e na Baixada Fluminense, lugares que concentra a maior parte do eleitorado.

Nesta quinta-feira, ele visitou o bairro de Padre Miguel, na Zona Oeste, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), Nas eleições de 2020, o alcaide dominou a votação na região. Durante discurso, o ex-presidente tratou de explorar falas recentes do ministro da economia Paulo Guedes para aumentar a rejeição de Jair Bolsonaro (PL)

“Eu vi, esta semana, a notícia de que o Guedes queria privatizar as praias. Os lugares mais democráticos do nosso país, onde rico e pobre ficam em comunhão. Outra coisa, saiu a notícia hoje de manhã de que Paulo Guedes pretende desvincular o salário mínimo da inflação. Isso significa que vocês, pessoas mais pobres, vão ficar sem aumento no salário suado de vocês”, afirmou.

Lula também tratou de mandar recados indiretos à campanha adversária. Durante o ato, vestiu um boné em que estava escrito “Zona Oeste”. Na semana passada, durante visita ao Complexo do Alemão, ele havia utilizado um outro chapéu com a sigla “CPX”, o que nas redes bolsonaristas foi explorado falsamente como sendo a sigla de uma facção criminosa. Na realidade, trata-se da abreviação da palavra “complexo”.

O episódio foi relembrado no debate do último domingo na Band. Bolsonaro chegou a dizer que Lula teria se encontrado “somente com bandidos”, o que foi rebatido pelo ex-presidente que argumentou que na favela tinha muita gente trabalhadora.

A visita a Padre Miguel deve ser a última no Rio durante a campanha. Após o segundo turno, além do Alemão, ele esteve em Belford Roxo e São Gonçalo.

