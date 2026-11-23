O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou José Guimarães (PT-CE) do cargo de ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), pasta responsável pela articulação política do governo no Congresso. O decreto, assinado em 19 de novembro, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 23.

Segundo nota divulgada pela assessoria da própria pasta, o afastamento ocorre a pedido do ministro e tem caráter temporário. A saída foi solicitada para que Guimarães reassuma o mandato de deputado federal e participe de compromissos parlamentares na Câmara, relacionados à destinação de emendas e à deliberação sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que trata do ajuste fiscal. A proposta está prevista para ser votada pelo plenário da Câmara nesta segunda-feira.

O decreto publicado no DOU não estabelece uma data para o retorno de Guimarães ao ministério nem informa quem ficará à frente da secretaria durante o período de afastamento. A nota da SRI também não detalha a duração prevista da licença.

Guimarães assumiu o comando da articulação política do governo em abril de 2026, após a saída de Gleisi Hoffmann para disputar a eleição ao Senado pelo Paraná (ela não foi eleita). Em reportagem publicada em 21 de novembro, a VEJA informou que o ministro enfrentava avaliações de desempenho abaixo do esperado na interlocução com o Congresso e que sua permanência no posto no próximo mandato presidencial era considerada improvável.