Lula evita frenesi com pesquisas e pede ao time da campanha foco no trabalho e ‘pés no chão’

A arrancada recente em pesquisas, mostrando maior vantagem em relação a Flávio Bolsonaro, fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedisse para que aliados e membros da campanha mantenham os pés no chão e evitem um clima de “já ganhou”.

O petista pontuou que falta pouco menos de três meses para a eleição e que o grupo deve focar no trabalho e em estruturar uma campanha que mostre seu legado e as entregas ao longo dos últimos anos à frente do Palácio Planalto.

Disputando sua oitava disputa presidencial, Lula tem lembrado aos interlocutores que ainda há bastante tempo para a ida dos eleitores às urnas e que não se pode cochilar, porque qualquer adversário poderia encontrar uma rota para superá-lo.