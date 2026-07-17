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Política

Lula evita frenesi com pesquisas e pede ao time da campanha foco no trabalho e ‘pés no chão’

Apesar de vantagem maior em levantamentos recentes, presidente pede que aliados evitem clima de 'já ganhou'

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 17h30 | Atualizado em 17 jul 2026, 17h46
Homem idoso, de barba e bigode grisalhos, usando chapéu de palha claro com faixa preta, camisa bege com o brasão do Brasil e a inscrição Presidente Lula, segura um microfone com a mão direita e gesticula com a esquerda, em um ambiente externo
Lula (Divulgação/PR)
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A arrancada recente em pesquisas, mostrando maior vantagem em relação a Flávio Bolsonaro, fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedisse para que aliados e membros da campanha mantenham os pés no chão e evitem um clima de “já ganhou”.

O petista pontuou que falta pouco menos de três meses para a eleição e que o grupo deve focar no trabalho e em estruturar uma campanha que mostre seu legado e as entregas ao longo dos últimos anos à frente do Palácio Planalto.

Disputando sua oitava disputa presidencial, Lula tem lembrado aos interlocutores que ainda há bastante tempo para a ida dos eleitores às urnas e que não se pode cochilar, porque qualquer adversário poderia encontrar uma rota para superá-lo.

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