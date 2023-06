Lula estuda dar um cheque pré-datado ao Centrão

Além de acelerar a liberação de emendas parlamentares e a distribuição de cargos de segundo e terceiro escalões, o presidente Lula deve mudar a composição do ministério a fim de conquistar mais apoio parlamentar na Câmara, especialmente de deputados que são do Centrão e estão sob influência direta do comandante da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O desenho da mudança ministerial ainda não está definido. Se depender de Lula, haverá neste momento apenas uma ou duas trocas pontuais, com o objetivo de aumentar a influência da Câmara na Esplanada e aproximar o governo da bancada do União Brasil. O problema é que o Centrão acha essas trocas insuficientes. Lira, por exemplo, quer que legendas como PP e Republicanos também ganhem pastas — e pastas com capilaridade nacional e orçamentos bilionários.

Nos bastidores, o Centrão diz que substituir a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, não será suficiente. O grupo quer controlar ministérios como Saúde e Integração, conhecidos escoadouros de emendas parlamentares. Lula resiste. Nas negociações, auxiliares do presidente tem acenado com a seguinte proposta: mudanças pontuais agora e, mais à frente, uma reorganização ampla, mais ao feitio dos parlamentares. Os congressistas não parecem muito dispostos até agora a fechar acordo com base num cheque pré-datado.