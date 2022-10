Lula: “Este país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação”

Atualizado em 6 out 2022, 18h38 - Publicado em 6 out 2022, 18h18

O ex-presidente Lula cometeu uma gafe que está fazendo a festa dos bolsonaristas nas redes sociais. Em comício em São Bernardo do Campo mesta quinta-feira, 6, o ex-presidente fez uma observação sobre o analfabetismo.

“As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque este país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação”, afirmou Lula. Ele foi presidente do Brasil entre 2003 e 2010. Durante o discurso, Lula estava acompanhado do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, que já foi ministro da Educação do governo petista.

Lula tentava capitalizar sobre uma recente polêmica envolvendo Bolsonaro, que após ter conseguido chegar ao segundo turno, contrariando o prognóstico de pesquisas de intenção de votos, insinuou que a larga vantagem que o petista teve no Nordeste durante o primeiro turno deveu-se às altas taxas de analfabetismo da região.

“Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? No nosso Nordeste”. A fala de Bolsonaro também foi muito criticada pelos petistas, que atribuíram ao atual mandatário postura xenófoba. É exatamente no Nordeste onde o ex-capitão tem maior dificuldade para cabalar votos.

A declaração de Lula foi imediatamente repercutida nas redes sociais. O ministro Fabio Faria foi um dos que repercutiram o discurso de Lula. “Deixa o Lula falar…”, provocou ele.

