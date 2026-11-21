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O plano de corte de gastos do governo Lula desencadeou forte onda de fogo amigo entre PT, PSOL e militantes digitais. Diante de acusações de capitulação ao mercado e de tensões no Congresso, a divisão interna expõe desafios na base aliada logo no início da nova gestão.

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Houve um tempo, durante a ditadura militar, que circulava com frequência uma frase que resumia o sentimento de frustração da oposição ao regime autoritário: “A esquerda só se une na cadeia”. A constatação resumia bem a dificuldade dessa corrente ideológica: embora houvesse um inimigo comum, as divergências eram tantas que socialistas, comunistas e assemelhados se dividiam em uma infinidade de grupelhos, alguns deles armados, em uma batalha pulverizada contra um adversário totalitário, que, sempre que pôde, fez valer o uso da força. Passados alguns anos, a esquerda agora está no poder e vai para seu sexto governo desde a redemocratização do país, mas a cacofonia voltou a dar o tom nesse campo político, com militantes disparando contra Lula e seu governo logo após vitória difícil nas urnas e antes mesmo de ele tomar posse para seu novo mandato.

O pomo da discórdia tem nome e sobrenome e, dito entre grupos de esquerda, soa como um palavrão: ajuste fiscal. Medida absolutamente necessária, embora insuficiente, a proposta de cortes de quase 60 bilhões de reais no Orçamento de 2027 nem terminou de passar pelo Congresso, onde enfrenta resistência, e está sendo dinamitada por correntes da esquerda que veem no tímido esforço do governo uma capitulação aos interesses do mercado financeiro e da corrente que foi derrotada nas urnas.

O tema escalou nos últimos dias, em especial nas redes sociais, e descambou até para a troca de ofensas. Lindbergh Farias, um dos principais nomes do PT no Congresso, qualificou de “desonesta” uma entrevista do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que associou as críticas ao plano a “nichos de extrema esquerda”. “Sua fala parece a das vivandeiras de quartel que adoravam apontar o dedo e chamar todos de ‘aqueles comunistas’”, disse o deputado petista (detalhe: Moretti também é filiado ao PT). A confusão bateu no partido, que, em reunião de seu diretório nacional, decidiu aprovar uma resolução dizendo que apoia o ajuste fiscal, mas não sem antes recomendar que suas bancadas tentem “aprimorar” o texto do Executivo e rebatendo quem pressiona Lula por um ajuste fiscal mais robusto. “Cobram de Lula o programa derrotado nas urnas. Defendem o tesouraço. Defendem a continuidade dos juros altos. Com isso, tentam constranger o presidente, o governo e o país”, diz a resolução aprovada na terça-feira 17.

Embora o próprio PT esteja dividido em relação ao assunto, o grosso do fogo amigo tem vindo de um velho conhecido de Lula: o PSOL. O principal atirador contra o esforço fiscal é um nome que só vai estrear no Congresso em fevereiro de 2027, mas que já dá muita dor de cabeça ao governo e vem liderando a guerrilha virtual na esquerda: o deputado eleito Jones Manoel (PSOL-PE), um filósofo comunista-leninista que tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e quase 900 000 inscritos em seu canal no YouTube. O futuro parlamentar defende o arquivamento do plano de ajuste fiscal, que, para ele, restringe a capacidade de investimento do Estado em áreas como saúde, educação e assistência social. A tese de que o plano vai cortar gastos em saúde e educação — o que não é verdade — foi a que mais ganhou tração na ofensiva. “O ajuste fiscal é um erro político porque não foi esse o programa que ganhou nas urnas. Ele representa um ataque à saúde, à educação, ao salário mínimo, ao BPC e à Previdência”, diz Jones.

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A balbúrdia criou, a grosso modo, uma divisão entre quem acha que Lula tem que fazer o ajuste fiscal para manter o governo de pé e quem defende que a medida representa uma rendição ao mercado financeiro. O impacto afetou até o célebre “Exército do Lula”, o canal de WhatsApp que reuniu mais de 10 milhões de seguidores na eleição, mas que perdeu centenas de milhares deles após o início da polêmica. Entre os motivos da debandada está a reação pesada do “general” do canal, o deputado reeleito André Janones (Rede-MG), que acusou a esquerda radical de promover um boicote ao grupo e de disseminar informações falsas sobre o pacote. “Me manifestei contra quem transformou divergências legítimas sobre o ajuste fiscal em ataques a Lula, acusando-o de promover um ‘tesouraço’, cometer ‘estelionato eleitoral’ e até provocar mortes ao tirar recursos do SUS”, escreveu. Teve quem não gostou de sua postura. “A esquerda tem uma cultura democrática. Eu me incomodei muito e quero ter uma conversa com ele sobre isso. Quer dizer que tem infiltrados na esquerda? Que história é essa?”, questionou Lind­bergh. Usuários passaram a reagir às publicações de Janones com emojis de tesoura, em referência a possíveis cortes de gastos.

A batalha em torno desse tema ainda está longe do fim. No Senado, a proposta foi aprovada com alguma dificuldade. O governo chegou a trabalhar para adiar a votação de cinco destaques porque não tinha votos suficientes para barrar as mudanças propostas pela oposição, o que acabou conseguindo na quarta-feira 18. Agora, o texto precisa ser submetido à Câmara, onde haverá oposição até dentro da esquerda, que prepara propostas alternativas como taxação das grandes fortunas, retirada da saúde e da educação do arcabouço fiscal e revisão das políticas de desoneração fiscal. “Economistas de esquerda, lideranças parlamentares e movimentos sociais precisam puxar a corda para o outro lado para impedir que o programa dessa gente seja enfiado à força”, anuncia a deputada reeleita Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

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A troca de caneladas dentro da esquerda quando ela está no poder não é exatamente uma novidade. Em 2004, logo após essa corrente política ter chegado ao Planalto pela primeira vez, com Lula, parte de seus parlamentares trabalharam contra a reforma da Previdência (também tímida) proposta pelo petista. Alguns foram expulsos e fundaram o PSOL como “oposição à esquerda contra a guinada neoliberal” de Lula. Durante o governo Dilma Rousseff, os radicais também engrossaram os atos de junho de 2013 e lideraram o movimento “Não vai ter Copa”, que resultaram em protestos violentos contra o governo e ajudaram a desgastar a petista. Também naquele governo centraram fogo contra o plano do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que acreditava que poderia fazer um rigoroso ajuste fiscal baseado no corte de gastos públicos, na restrição ao acesso a benefícios sociais e no aumento de impostos. Mesmo após a volta de Lula ao poder — e depois de ter passado por todo o calvário que foi a queda de Dilma e a ascensão do bolsonarismo — , parte da esquerda seguiu fustigando aliados como o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocado contra a parede tantas vezes pela ortodoxia esquerdista.

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Os novos radicais, no entanto, recusam qualquer tipo de comparação com episódios passados e dizem que estão na ofensiva para impedir que o governo saia dos trilhos. Vendem as críticas como uma forma de apoiar Lula, não o contrário. Para eles, tem gente no Planalto que faz chantagem ao associar qualquer tipo de protesto ao risco de enfraquecer Lula e facilitar o caminho da direita, como ocorreu com Dilma. Tanto que dobraram a aposta ao realizar na última terça-feira as primeiras manifestações de rua após a reeleição. Puxado pelo PSOL, partidos menores de esquerda, centrais sindicais e entidades estudantis, o ato na Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, tinha faixas contra o ajuste fiscal, a taxa de juros e o calote do agronegócio e a defesa da taxação de ricos. “Estamos aqui para dizer que o mercado financeiro não manda no Brasil”, disse a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Bianca Borges, uma das organizadoras da manifestação, que terminou em atrito com a polícia.

O barulho na esquerda é ruim para Lula. Tanto que o presidente, ao voltar de uma viagem internacional, se inteirou da confusão e decidiu que vai fazer um vídeo para as redes sociais para explicar o projeto e se defender das acusações de que teria sucumbido à Faria Lima — coisa que outras lideranças vêm tentando fazer. “A credibilidade de um governo não se mede apenas pelo que promete proteger, mas sobretudo pela sua capacidade de sustentar aquilo que promete entregar”, diz a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE).

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A revolta de setores da esquerda contra o governo ocorre no momento em que Lula inicia conversas para ampliar seu arco de sustentação política. Fica difícil para o presidente convencer lideranças de outros partidos a caminharem a seu lado se os aliados mais próximos estão em pé de guerra com os planos de seu governo. Diante dos enormes desafios que há pela frente, sobretudo na área econômica, o início com fogo amigo é uma péssima notícia.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022