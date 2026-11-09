Lula encomenda estudos técnicos para chegar à melhor versão para novo ministério

Antes de embarcar para o exterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encomendou estudos técnicos sobre o Ministério da Segurança Pública, que será criado como consequência da aprovação da PEC da Segurança Pública.

O petista se reuniu com os ministros da Casa Civil, Miriam Belchior, e da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para solicitar as análises – como impacto orçamentário e possíveis modelos de organização – que contribuirão para o desenho da estrutura da nova pasta.

Eles ficaram de ter uma nova conversa na próxima semana, quando Lula retornará do exterior.

O novo ministério deve sair do papel assim que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgar a PEC.

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Há a expectativa de que o próprio Lula compareça à solenidade e faça a entrega da medida provisória que formalizará a criação da pasta.

Quando retornar da viagem internacional, o presidente deve avançar em conversas para escolher o titular do novo ministério.