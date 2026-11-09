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Política

Lula encomenda estudos técnicos para chegar à melhor versão para novo ministério

Presidente deve se reunir com auxiliares para definir estrutura da pasta da Segurança Pública e avançar em conversas para escolher novo ministro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h25
Homem idoso de barba branca, terno marrom, camisa branca e gravata verde-água, sorrindo e apontando para si mesmo com os dois indicadores, em frente a bandeiras do Brasil
O presidente Lula (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Lula encomenda estudos técnicos para chegar à melhor versão para novo ministério Priorize VEJA no Google

Antes de embarcar para o exterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encomendou estudos técnicos sobre o Ministério da Segurança Pública, que será criado como consequência da aprovação da PEC da Segurança Pública.

O petista se reuniu com os ministros da Casa Civil, Miriam Belchior, e da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para solicitar as análises – como impacto orçamentário e possíveis modelos de organização – que contribuirão para o desenho da estrutura da nova pasta.

Eles ficaram de ter uma nova conversa na próxima semana, quando Lula retornará do exterior.

O novo ministério deve sair do papel assim que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgar a PEC.

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Há a expectativa de que o próprio Lula compareça à solenidade e faça a entrega da medida provisória que formalizará a criação da pasta.

Quando retornar da viagem internacional, o presidente deve avançar em conversas para escolher o titular do novo ministério.

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