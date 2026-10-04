Lula emplaca aliados na Paraíba e pai de Motta é derrotado em disputa pelo Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu emplacar aliados no governo e no Senado da Paraíba, o que representou uma derrota de Nabor Wanderley, pai do presidente da Câmara, Hugo Motta.

Além da eleição de Lucas Ribeiro para o governo paraibano, João Azevêdo, do PSB, e Veneziano, do MDB, se consagraram nas urnas para compor o Senado a partir do ano que vem. Todos eles contaram com o apoio do mandatário.

Apesar de Motta ter se alinhado a Lula, o petista evitou embarcar na postulação do pai do presidente da Câmara ao Senado.