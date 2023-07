Lula e Padilha se reúnem para discutir ministérios para o Centrão

O presidente Lula e o chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, devem se reunir ainda nesta terça-feira, 25, para discutir as mudanças que serão feitas para abrir espaço para o PP e o Republicanos na Esplanada dos Ministérios.

O encontro não está previsto na agenda do presidente, mas foi avisado a integrantes do Centrão, que receberam a notícia como um sinal de que a definição sobre a nova composição ministerial deve ocorrer em breve.

Na última semana, Padilha teve conversas reservadas com os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA). De acordo com interlocutores do Centrão, ficou garantido nesses encontros que os dois vão ganhar um ministério – caberá a Lula, porém, definir qual pasta será oferecida.

Nesta terça-feira, durante uma transmissão em rede social, o presidente admitiu que mantém conversas com os dois partidos para tratar sobre o ingresso das legendas na base governista.

“Eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização, quero conversar com o PP, com o Republicanos, com o PSD, com o União Brasil. É assim que a gente conversa. É normal, se esses partidos quiserem apoiar a gente, você arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações e para aprimorar o funcionamento do Brasil. É isso que vai acontecer. Em qualquer lugar do mundo você faz acordo. Eu trato isso com mais clareza, com mais simpatia”, disse Lula.

