Lula e Moro ficarão frente a frente pela terceira vez em 11 de setembro

O juiz federal Sergio Moro marcou nesta quarta-feira, 20, a data do interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo referente ao sítio de Atibaia (SP). Moro e Lula ficarão frente a frente pela terceira vez no dia 11 de setembro – a primeira desde que o petista foi preso, em abril.

Lula já havia sido ouvido pelo magistrado no processo que trata do tríplex do Guarujá (SP), no qual foi condenado em primeira e segunda instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e no que trata das compras, pela Odebrecht, de um terreno para a construção do Instituto Lula, em São Paulo, e de uma cobertura vizinha à dele em São Bernardo do Campo (SP). O ex-presidente está detido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão a que foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

Além do petista, tiveram depoimentos marcados os demais acusados na ação penal. Os ex-executivos da Odebrecht Alexandrino Alencar e Carlos Armando Paschoal e o engenheiro Emyr Costa Diniz falarão ao juiz no dia 27 de agosto; Emílio e Marcelo Odebrecht serão ouvidos no dia 29 de agosto; os ex-executivos da OAS Léo Pinheiro, Agenor Franklin Medeiros e Paulo Gordilho prestarão depoimento no dia 3 de setembro; o ex-assessor presidencial Rogério Aurélio Pimentel, o empresário Fernando Bittar e o advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula, falarão no dia 5 de setembro. O pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente, será ouvido, assim como ele, no dia 11 de setembro.