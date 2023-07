Lula e Lira: pragmatismo e conveniência acima de diferenças pessoais

O presidente Lula e o comandante da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estiveram em campos opostos na eleição do ano passado, não têm relação de amizade e desconfiam um do outro na mesa de negociação. Na campanha de 2022, Lula disse, por exemplo, que se ganhasse a corrida presidencial daria um jeito no Centrão, grupo político do deputado, e afirmou que Lira agia como se fosse o imperador do Japão. As declarações, se tomadas pelo valor de face, prenunciavam atritos entre os dois, mas eles caminham mesmo é para um entendimento.

Lula e Lira estão cada vez mais próximos de selar uma acordo que pode formalizar a entrada de setores importantes do Centrão na base governista. Movidas pela promessa de distribuição de cargos e recursos orçamentários, as negociações ganharam tração depois de a Câmara aprovar a reforma tributária e o projeto que restitui o voto de qualidade a favor da União no conselho administrativo que julga litígios entre o Fisco e os contribuintes, o Carf. As votações melhoram de forma substancial a avaliação positiva do governo e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no mercado financeiro. Já Lira marcou pontos com o establishment ao dar seguimento a propostas de interesse do país.

Em seu terceiro mandato presidencial, o petista sabe muito bem que não vale a pena comprar briga com o presidente da Câmara. Dilma Rousseff não tinha o mínimo de apreço por Eduardo Cunha e, por mais que bombeiros tentassem ajudar, fracassou na costura de um acordo de proteção mútua entre eles. O resultado é conhecido: Cunha abriu o processo de impeachment de Dilma e depois perdeu a presidência da Casa e a liberdade, passando uma temporada preso. Cientes do precedente, Lula e Lira sonham com um jogo totalmente diferente, de ganha-ganha. Como de costume, o pragmatismo e a conveniência estão falando mais alto do que quaisquer diferenças pessoais.