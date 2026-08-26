Lula e Flávio podem ser punidos se não comparecerem aos debates? Entenda as regras

Ler Resumo





As ausências de Lula e Flávio Bolsonaro no debate da Band reacenderam a discussão sobre as regras eleitorais. A legislação não obriga candidatos a comparecer nem prevê punição. Um projeto de lei busca tornar a participação obrigatória, mas, por ora, a decisão é do convidado. Entenda as normas do TSE e quem define cada encontro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As ausências de Lula e Flávio Bolsonaro no debate da Band no último domingo, 23, reacenderam a discussão sobre os limites das regras eleitorais para esse tipo de confronto. Embora a legislação estabeleça critérios para a realização dos encontros e determine quais candidaturas estão aptas a participar, ela não obriga os convidados a comparecer nem prevê punição apenas pela ausência.

Segundo as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são considerados aptos a participar dos debates candidatos filiados a partidos com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional. As condições de realização de cada encontro são definidas em acordo entre os partidos e a emissora responsável pela transmissão e precisam ser comunicadas à Justiça Eleitoral.

O episódio também levou o tema ao Congresso. Na segunda-feira, 24, o deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) apresentou à Câmara um projeto de lei que pretende tornar obrigatória a participação de candidatos a cargos majoritários em debates transmitidos por emissoras de rádio e televisão.

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Continua após a publicidade

Lula e Flávio podem ser punidos se não comparecerem?

A legislação eleitoral não estabelece punição ao candidato apenas por faltar a um debate para o qual tenha sido convidado. Enquanto uma eventual mudança não for aprovada e entrar em vigor, permanece a regra atual: cabe ao candidato convidado decidir se participará ou não do encontro.

Quem define as regras de cada debate?

Além dos critérios gerais da legislação eleitoral, cada debate é realizado conforme regras acertadas entre as emissoras e os partidos. O acordo deve estabelecer as condições do encontro e ser comunicado à Justiça Eleitoral.

Continua após a publicidade

O TSE também determina prazos para a realização dos confrontos. No primeiro turno, os debates podem se estender até as 7h da sexta-feira imediatamente anterior ao dia da eleição. Em eventual segundo turno, não podem ultrapassar a meia-noite da sexta-feira anterior à votação.

Quais outras exigências precisam ser cumpridas?

Os debates transmitidos pela televisão também devem cumprir regras de acessibilidade. Entre os recursos previstos pelo TSE está a utilização de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras).