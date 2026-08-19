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Política

Lula e Flávio fazem campanha no Rio no mesmo dia e horário

O presidente tem agenda com Paes no sábado; o senador estará com Ruas também na capital fluminense

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 19h14 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h45
Lula, de chapéu e camisa branca, acena para uma multidão vermelha à esquerda; Flávio Bolsonaro, de camisa amarela Meu Partido é o Brasil, sorri em meio a apoiadores à direita
Lula e Flávio Bolsonaro em seus atos iniciais de campanha (Francio de Holanda/VEJA e Vittor Sales/Divulgação)
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Os candidatos a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terão agendas de campanha no Rio de Janeiro no próximo sábado. Além da coincidência de datas, os atos estão marcados para o horário da manhã. Lula estará com Eduardo Paes (PSD), candidato a governador, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, a partir das 10h.

A agenda com o presidente da República é chamada de “grande ato de campanha” e é divulgada com o slogan adotado para a corrida à reeleição – “Lula no Rio: o Brasil pronto para mais”. Foram anunciadas as presenças de Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), candidatos ao Senado.

Já o evento com Flávio, para o lançamento da candidatura de Douglas Ruas (PL) ao Palácio Guanabara, será no Maracanãzinho às 9h. Flávio já esteve no domingo no Rio, em ato na orla de Copacabana, para o lançamento da sua campanha.

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