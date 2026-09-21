A nova pesquisa Quaest sobre a disputa entre Lula e Flávio após sessão sobre Moraes no STF

Um levantamento da Quaest divulgado nesta segunda-feira, 21, atualiza as intenções de voto dos brasileiros na disputa pelo Palácio do Planalto. De acordo com a pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados tanto no segundo turno quanto no primeiro — o que, até então, não vinha acontecendo nas pesquisas da Quaest.

Na simulação do primeiro turno, Lula aparece com 37% das intenções de voto, contra 33% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A diferença de quatro pontos percentuais entre os dois os coloca em situação de empate técnico, por conta da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais, quanto para menos.

É a primeira pesquisa presidencial da Quaest divulgada depois da polêmica sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 15 de setembro, em que os ministros analisaram se iriam ou não julgar os vínculos de Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Depois de horas de discussão e bate-boca, Flávio Dino pediu vistas e o resultado do julgamento ficou indefinido.

No primeiro turno, logo depois de Lula e Flávio aparecem Augusto Cury (Avante), que tem 6%; Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; e Renan Santos (Missão), com 3% — todos eles estão empatados dentro da margem de erro.

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Na sequência, aparecem Romeu Zema (Novo), e Samara Martins (UP), ambos com 1%. Os outros candidatos não chegam a 1%. Eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou nenhum somam 7% e os que não souberam ou não quiseram responder são 8% — eram 10% no levantamento anterior.

Segundo turno

Já na simulação de segundo turno, a diferença entre Lula e Flávio fica ainda menor e o empate entre os dois fica mais evidente. O senador aparece com 42% das intenções de voto, numericamente à frente do petista, que tem 41%. Na pesquisa anterior da Quaest, divulgada na semana passada, o placar era de 42% para Flávio a 40% para Lula.

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Não é só contra Flávio Bolsonaro que Lula fica no empate técnico no segundo turno. Essa situação também se repete nos duelos contra Ronaldo Caiado (41% a 39%), Renan Santos (41% a 38%) e Augusto Cury (39% a 35%). Já no confronto contra Romeu Zema, o petista leva vantagem fora da margem de erro (46% a 32%).

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Rejeição

De acordo com o levantamento, a rejeição dos dois presidenciáveis também está empatada: 56% dos entrevistados disseram que conhecem Flávio Bolsonaro, mas não votariam nele de jeito nenhum, enquanto 55% disseram o mesmo sobre Lula. O terceiro lugar na lista dos candidatos mais rejeitados é Zema, com 43%, seguido de Caiado, com 40% e Renan Santos, com 35%.

Sobre a pesquisa

O levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Quaest ouviu 2. 004 eleitores brasileiros entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.