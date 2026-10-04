Lula e Flávio Bolsonaro vão para o segundo turno da disputa presidencial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) vão se enfrentar no segundo turno da disputa presidencial. Com 100% das urnas apuradas, o filho do ex-presidente tem 47,03% dos votos (56,1 milhões), contra 45,16% do petista (53,8 milhões).

As pesquisas eleitorais que antecederam a disputa vinham apontando o segundo turno como um cenário mais provável, com um empate técnico entre os dois, mas com o presidente liderando numericamente. Nenhum dos outros presidenciáveis chegou a fazer 5% dos votos.

Flávio liderou em catorze estados — todos da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste — e no Distrito Federal, enquanto Lula venceu em doze unidades da federação — todas do Nordeste e algumas do Norte.

Onde Flávio venceu: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Tocantins, Roraima e Distrito Federal.

Continua após a publicidade

Onde Lula venceu: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Amapá, Pará e Amazonas.

Pesquisas eleitorais

Nos últimos meses, as pesquisas eleitorais vinham apontando que Lula e Flávio se enfrentariam no segundo turno das eleições presidenciais. Na véspera da eleição, 3, a pesquisa do Datafolha mostava que o presidente teria 45% dos votos válidos contra 42% do senador na simulação do primeiro turno. Esse mesmo levantamento mediu que, no segundo turno, a diferença entre os dois pode continuar pequena no dia 25 de outubro: o placar entre Lula e Flávio é de 47% e 46% das intenções de voto, respectivamente.