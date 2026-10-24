Lula e Flávio Bolsonaro fazem últimos atos de campanha neste sábado; veja horários e locais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) realizam neste sábado, 24, os últimos atos de campanha antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, 25. Os candidatos concentraram suas agendas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os três maiores colégios eleitorais do país. Pela legislação eleitoral, caminhadas, carreatas e passeatas estão permitidas até as 22h deste sábado.

Lula participará de duas caminhadas, uma no Rio de Janeiro, pela manhã, e outra em São Paulo, à tarde. Flávio Bolsonaro, por sua vez, estará em Belo Horizonte e na capital fluminense, em eventos do chamado “Bloco do 22”, movimento de mobilização de apoiadores liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

A escolha dos estados reflete a importância dessas regiões para a disputa presidencial. Juntos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro reúnem aproximadamente 63,3 milhões de eleitores, o equivalente a cerca de 40% do eleitorado brasileiro.

Onde serão os atos de Lula?

O presidente começa o sábado no Rio de Janeiro, com uma caminhada na orla de Copacabana, na zona sul da cidade. A concentração dos apoiadores está prevista para as 9h, no Posto 5 da Avenida Atlântica, com início da caminhada às 10h.

Continua após a publicidade

Depois, Lula segue para São Paulo, onde encerrará sua campanha de rua na Avenida Paulista. A concentração está marcada para as 14h, na altura da Alameda Campinas, enquanto a caminhada está prevista para começar às 16h. O ato na capital paulista deverá reunir aliados políticos e integrantes da campanha, entre eles o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), candidato à reeleição, e os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e Márcio França (PSB), além de parlamentares eleitos e outras lideranças.

Onde serão os atos de Flávio Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro inicia a agenda em Belo Horizonte, às 9h, na Praça da Liberdade, na região da Savassi. O evento faz parte do “Bloco do 22”, iniciativa que promoveu mobilizações de apoiadores do candidato em diferentes cidades brasileiras ao longo da campanha. À tarde, o senador segue para o Rio de Janeiro, onde participará de um segundo ato, marcado para as 14h, na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Continua após a publicidade

A programação prevê uma carreata pela região. Há expectativa de que o percurso termine nas proximidades do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do candidato, morou, também na Barra da Tijuca.

De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos podem realizar caminhadas, carreatas e passeatas, acompanhadas ou não por carros de som, até as 22h deste sábado, 24.

Continua após a publicidade

O mesmo prazo vale para a distribuição de materiais gráficos de campanha, a circulação de carros de som com jingles ou mensagens eleitorais e a instalação de bandeiras publicitárias em estruturas nas calçadas. Os comícios, por sua vez, já tiveram o prazo encerrado na quinta-feira, 22. No domingo, 25, dia da votação, a legislação permite apenas manifestações individuais e silenciosas de preferência política, como o uso de camisetas, adesivos, bonés e bandeiras.

A realização de aglomerações que caracterizem propaganda eleitoral, assim como outras formas de campanha coletiva no dia da eleição, é proibida. O descumprimento das regras pode resultar em penalidades previstas na legislação eleitoral. Além da disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro, eleitores de cinco estados e do Distrito Federal também irão às urnas neste domingo para escolher seus governadores.