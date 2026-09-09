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Política

Lula e família Bolsonaro capturam quase 80% do eleitorado, diz pesquisa

Pesquisa Meio/Ideia expõe o terreno árido para candidatos moderados e 'outsiders' na corrida ao Planalto

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h30 | Atualizado em 9 set 2026, 15h46
Lula, de barba branca e terno azul, fala em púlpito com a bandeira do Brasil ao fundo. Ao lado, um homem de terno preto e gravata azul gesticula enquanto fala em um microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, candidatos à Presidência  (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carlos Moura/Agência Senado)
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A nova consulta Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 9, revela um cenário altamente polarizado. Além de o presidente Lula ter perdido vantagem em relação a Flávio Bolsonaro na simulação de primeiro turno, há um empate entre os dois nomes em uma eventual segunda rodada de votação, com ambos atingindo 46% das intenções.

Entre as perguntas do levantamento, os pesquisadores questionaram: “O que seria melhor para o Brasil?”. Neste recorte, a vitória do atual presidente ou o retorno da família Bolsonaro ao poder capturaram juntos quase 80% da preferência dos entrevistados. A opção “Lula vencer novamente” angariou 40,4% das respostas, enquanto “A família Bolsonaro voltar” somou 38,5% — figurando em empate técnico dentro da margem de erro.

As outras três alternativas apresentadas foram: “Um candidato moderado, que não seja nem Lula e nem Bolsonaro vencer”, que totalizou 11,4%; “Um candidato de fora da política vencer”, com 7,8%; e “Não sabe/não respondeu”, com 1,9%. O resultado demonstra a dificuldade dos demais postulantes ao Planalto em furar a bolha ideológica.

Em agosto, a pesquisa fez a mesma pergunta. A comparação com o quadro de setembro evidencia o fortalecimento da polarização: a “vitória de Lula” e o “retorno da Família Bolsonaro ao poder” registravam, no mês anterior, 28,1% e 26,8%, respectivamente.

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A pesquisa Meio/Ideia realizou 1.500 entrevistas representativas em todo o Brasil entre os dias 4 e 7 de setembro. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07935/2026, o levantamento possui margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

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