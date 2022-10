Lula e Bolsonaro falam sobre pedofilia na chegada ao debate na Band

16 out 2022, 19h42

Os candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro falaram sobre o mesmo tema na chegada ao debate na TV Band, o primeiro do segundo turno, na noite deste domingo, 16: a polêmica envolvendo uma declaração do presidente sobre crianças venezuelanas. A oposição tenta colar a acusação de pedofilia em Bolsonaro, enquanto o presidente nega e diz que Lula e seus aliados distorcem a sua fala com o objetivo de prejudicá-lo eleitoralmente.

“Do Bolsonaro pode se esperar tudo. Não é a primeira vez que ele fala o que não deveria falar. Agiu com má-fé com aquelas meninas, que ele deveria respeitar como um presidente da República”, criticou Lula a jornalistas. “Elas estavam trabalhando e ele achou que era outra coisa, tanto que disse que ‘pintou um clima’. Foi uma molecagem. Ele é assim, parece que nasceu assim e que vai terminar assim, zombando das coisas sérias”, disse.

Lula também afirmou ficar sabendo por meio da imprensa, na chegada ao debate, que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou a retirada dos vídeos das redes sociais petistas que acusam Bolsonaro de pedofilia. Ele ainda afirmou esperar provocações do rival no debate.

Já Bolsonaro não respondeu às perguntas da imprensa, mas declarou em sua chegada que passou “as piores 24 horas da minha vida”. “Fui acusado de forma covarde e sórdida de praticar pedofilia. Tentaram atingir a minha honra naquilo que tenho de mais sagrado, na defesa da família e inocência das nossas crianças. A minha indignação não tem tamanho”, afirmou.