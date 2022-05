Lula e Bolsonaro disputam palmo a palmo no Rio de Janeiro

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 17, mostra uma disputa muito acirrada e de equilíbrio entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no Estado do Rio de Janeiro, o terceiro maior colégio eleitoral do país.

Em intenções de voto espontâneas, o atual mandatário está numericamente à frente do ex-presidente: 25% a 23%. Nas simulações de primeiro turno da pesquisa estimulada, há empate (35% a 35%), registrado porque, na comparação com março, o petista caiu quatro pontos, e o ex-capitão subiu quatro. Os demais concorrentes registram menos de dois dígitos: Ciro Gomes (6%), João Doria (2%), André Janones (2%) e Simone Tebet (1%).

Quando perguntados se mudariam seu voto para governador do Rio a depender do padrinho do candidato estadual, 36% responderam que sim se o padrinho fosse Lula, e 35% se o padrinho fosse Bolsonaro.

Apesar de ter perdido terreno no estado, Lula ainda tem dois indicadores favoráveis. Na simulação de segundo turno no Rio, ele vence Bolsonaro por 47% a 38%. Além disso, 58% dos eleitores do estado acham que o presidente não merece ser reeleito.