Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo na Bahia – e a poucos quilômetros

A tradicional celebração do 2 de julho na Bahia tem despertado um clima de tensão para o sábado que vem. Lula e Jair Bolsonaro estarão ao mesmo tempo em Salvador, com atos públicos em horários próximos e a poucos quilômetros de distância um do outro. A data marca a independência do estado em relação aos portugueses, conquistada em 1823.

Líder das pesquisas – mais ainda na Bahia e no Nordeste como um todo -, Lula vai fazer com o governador Rui Costa, o senador Jaques Wagner e o candidato deles ao governo local, Jerônimo Rodrigues, um ato às 10h30 na Arena Fonte Nova. Antes, um cortejo percorrerá um trajeto entre os bairros Lapinha e Campo Grande.

Uma hora e meia antes, Bolsonaro e seus apoiadores puxam uma “motociata” que sairá do Farol da Barra, a cerca de 6,5 quilômetros da Fonte Nova, em direção ao Parque dos Ventos. Diante do temor de atritos entre as militâncias, o percurso foi alterado, mas mesmo assim há enorme preocupação com o clima nas ruas da capital baiana.

Na véspera, o presidente estará em Feira de Santana, no interior, para a inauguração de uma obra, e em Cruz das Almas, no Recôncavo, onde também haverá “motociata”. Quem o acompanha na visita à Bahia é seu candidato ao governo, João Roma (PL).

