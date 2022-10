Lula e Bolsonaro: a guerra de versões sobre o “empate” na reta final

Na reta final de campanha, acentuou-se a guerra psicológica travada entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Cada candidato está tentando convencer o eleitor de que ele, e não o rival, embalou e está mais perto de vencer a eleição. O objetivo dessa estratégia de cantar vitória antes da hora é não deixar as respectivas militâncias desanimarem e, mais importante, conquistar eleitores indecisos, muitos dos quais, segundo os políticos, costumam votar em quem tem mais chance de ganhar a disputa.

Nos últimos dias, Bolsonaro disse em público, mais de uma vez, que empatou com Lula e está próximo da virada. Não deixa de ser surpreendente, já que, no primeiro turno, ele sempre negou estar em desvantagem em relação ao petista. O novo discurso está ancorado em levantamento do Paraná Pesquisas, que deu o ex-presidente com 46,9% e o atual mandatário com 44,5%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, há uma situação de empate técnico.

O PT admite que há uma redução da vantagem de Lula sobre Bolsonaro, que foi de cerca de 6 milhões de votos no primeiro turno. O partido alega que o ritmo de recuperação do presidente é lento, ainda não permitiu o empate e não será capaz de impedir a derrota do candidato à reeleição. A disputa no momento é para ver quem grita mais alto. No estratégico estado de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, Bolsonaro diz que passou Lula. Já aliados do ex-presidente afirmam que ele abriu vantagem sobre o ex-capitão entre os eleitores mineiros.

O acirramento da guerra psicológica está diretamente ligado ao estreitamento da distância entre os dois presidenciáveis. No Datafolha, Lula tem 49% e Bolsonaro 45%, o que configura empate técnico no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais. No PoderData, a diferença também é de quatro pontos, mas a margem de erro é de apenas 1,5 ponto, o que não configura empate.