Lula e Alcolumbre alinham expectativas e devem ter novo encontro logo, diz ministro

Após meses de crise na relação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tiveram uma segunda conversa em um intervalo de poucos dias, alinharam as expectativas e sinalizaram que podem ter um novo encontro nos próximos dias.

Eles se reuniram na manhã desta quarta-feira no Palácio da Alvorada em encontro que contou com a presença do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e da líder do governo no Senado, Teresa Leitão.

Em nota conjunta, Guimarães e Teresa destacaram a importância da reunião para a retomada do diálogo entre Executivo e Legislativo e a construção conjunta das pautas prioritárias para o país.

“Conseguimos avançar na organização de uma agenda de trabalho para os próximos dias. O presidente Alcolumbre ficou de ouvir os senadores e novos encontros serão realizados até o final da semana. Foi uma reunião produtiva, que reafirmou o compromisso com o diálogo, com o fortalecimento da institucionalidade e a disposição para construir os entendimentos necessários à apreciação das matérias”, afirmaram.

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Durante o encontro, eles abordaram o acordo em torno do PLP dos combustíveis, que será apreciado nesta quarta-feira no plenário da Câmara, e reforçaram o compromisso em torno da instalação de seis comissões mistas, entre elas, a que apreciará a MP do fim da taxa das blusinhas.

“A retomada do diálogo institucional é fundamental para que Executivo e Legislativo possam avançar nas pautas prioritárias e entregar os resultados aguardados pela população. O trabalho segue nos próximos dias com a responsabilidade e compromisso que temos com o país”, concluem.

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