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Política

Lula dobra a sua vantagem sobre Flávio no 1º turno, mostra pesquisa AtlasIntel/Bloomberg

Levantamento sobre a sucessão presidencial foi o primeiro do instituto após crise detonada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 07h00
Lula, com barba e cabelo grisalhos, fala em um microfone à esquerda. À direita, um homem de cabelo escuro e terno azul claro, com microfones à frente, olha para a câmera
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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Lula dobra a sua vantagem sobre Flávio no 1º turno, mostra pesquisa AtlasIntel/Bloomberg Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu vantagem sobre o seu principal adversário na corrida presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo levantamento AtlasIntel/Bloomberg feito entre os dias 26 e 30 de junho e divulgado nesta quarta-feira, 1º de julho.

Segundo a pesquisa, Lula tem 46,3% das intenções de voto em um eventual primeiro turno contra 36,6% de Flávio. A diferença de quase dez pontos é o dobro da registrada em abril — o presidente do TSE, Nunes Marques, proibiu, em decisão que ainda será analisada pelo plenário, a divulgação do levantamento de maio, que já mostrava recuo do senador e avanço do petista, mas que foi questionado pela oposição — quando era de cinco pontos (44% para o petista e 39% para o senador).

Entre os demais candidatos, quem mais ganhou terreno nesse período foi o ativista do MBL Renan Santos (Missão), que foi de 5% para 7,8% e ficou com a terceira posição, à frente de políticos mais experientes como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) — veja o quadro abaixo.

Pesquisa AtlasIntel Bloomberg - eleição presidencial - junho de 2026
Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg – eleição presidencial – junho de 2026 (AtlasIntel/Bloomberg/Reprodução)
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O distanciamento de Lula em relação a Flávio também foi verificado na simulação de segundo turno. Em abril, ambos estavam empatados numericamente em 48%, mas agora o presidente tem 48,8%, enquanto o senador recuou para 42,3% (veja quadro abaixo).

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Pesquisa Atlas Bloomberg - eleição presidencial - segundo turno - junho de 2026
Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg – eleição presidencial – segundo turno – junho de 2026 (Atlas Bloomberg/Reprodução)
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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

As simulações de segundo turno mostram que Flávio, apesar de aparentemente ter perdido terreno, ainda é o candidato da oposição mais competitivo contra Lula. Os demais adversários — Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos (Missão) — não conseguem romper a barreira dos 40% de intenções de voto (veja quadro abaixo).

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Pesquisa Atlas Bloomberg - eleição presidencial - cenário de segundo turno - junho de 2026
Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg – eleição presidencial – cenário de segundo turno – junho de 2026 (Atlas Bloomberg/Reprodução)

A pesquisa foi a primeira a captar eventuais interferências da crise detonada no clã Bolsonaro e na campanha da oposição depois que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) gravou um vídeo com duras críticas a Flávio na última quarta-feira, 24, em que dizia ter sido maltratada como mulher e desrespeitada politicamente pelo enteado.

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Na terça-feira, 30, após se reunir com o cacique do PL, Valdemar Costa Neto, ela deixou a presidência do PL Mulher e colocou em dúvida se irá participar da eleição deste ano — ela era cotada para disputar o Senado pelo Distrito Federal –, o que pode trazer prejuízos a Flávio, que tem dificuldades com o eleitorado feminino (leia reportagem aqui).

Sobre a pesquisa

O levantamento AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.999 eleitores entre os dais 26 e 30 de junho. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

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