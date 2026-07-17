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Política

Lula diz querer fazer guerra da verdade com Trump sobre tarifaço

Presidente afirmou que Trump ainda não se pronunciou sobre o tema e destacou que as declarações até agora ficaram restritas ao segundo escalão

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 18h13 | Atualizado em 17 jul 2026, 23h27
Presidente Lula
Presidente Lula durante evento no Planalto  (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Horas após dizer que não falaria sobre o novo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros antes de Donald Trump se manifestar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que quer fazer uma guerra da verdade com o presidente norte-americano e destacou que quer provar ao mundo quem está falando a verdade sobre a tarifa.

“Eu já falei três vezes para o presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse de fazer guerra, nós aqui somos da paz. Agora a guerra que quero fazer com ele é a guerra da narrativa, é a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem está falando a verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e EUA. Ele vai ter que aprender a fazer guerra com outra arma, que é a arma da palavra. Isso nós vamos ter que demonstrar”, afirmou Lula durante visita ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro.

Essa foi a segunda declaração pública do petista desde o anúncio da nova medida, que aconteceu na quarta-feira.

O mandatário aproveitou a fala para dizer que Trump ainda não se pronunciou sobre o tema e destacou que as declarações até agora ficaram restritas ao segundo escalão, se referindo ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

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“E o meu pessoal já respondeu hoje. Quando o Trump falar, eu vou falar. Quando ele falar, eu vou falar, de presidente para presidente”, pontuou Lula, alfinetando o fato de Rubio ter destinado críticas a ele.

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