Lula diz que fará ‘acordo maduro’ para ter ‘tranquilidade’ no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta quarta-feira, 19, durante coletiva de imprensa em Bruxelas, na Bélgica, a declaração do líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), de que a entrada do Progressistas e do Republicanos em ministérios do governo está “consolidada”. O petista afirmou que ainda vai chamar os partidos para conversar, após o recesso parlamentar, para “oferecer aquilo que acha necessário para construir a tranquilidade no Congresso”, mas que é preciso fazer “um acordo maduro” e não “ir com muita sede ao pote”. Ele ainda descartou tirar Rui Costa da Casa Civil para atender ao Centrão.

“Obviamente que se existem partidos que queiram participar da base, nós temos interesse em trazer esses partidos para dar tranquilidade à nossa governança dentro do Congresso. Mas quem discute ministro é o presidente da República. Não é o partido que pede ministério, é o presidente da República que oferece”, disse Lula.

“Então, no momento adequado, quando terminar as férias dos deputados, sem a presa dos líderes, mas com a tranquilidade de quem tem a responsabilidade de presidir um país importante como o Brasil, eu chamarei as pessoas pra conversar e irei oferecer aquilo que eu acho que é necessário oferecer para construir a tranquilidade no Congresso Nacional que nós precisamos”, acrescentou.

Na terça, Guimarães afirmou a jornalistas em Brasília que a entrada de partidos do Centrão no governo “está consolidada”, mas que o presidente “não bateu o martelo, não deliberou nada, qual o tamanho, para onde, nem nada”. Segundo ele, essa incorporação deve ocorrer “a qualquer momento”. Para Lula, os líderes, como Guimarães, estão mais motivados neste assunto “porque estão na linha de fogo todo dia, dentro do Congresso Nacional”.

“Mas a gente não pode ir com muita sede ao pote. A gente tem que ir devagar, pra fazer um acordo maduro, que seja duradouro e que permita a gente fazer as coisas certas”, ressaltou o petista em Bruxelas. “Com muita tranquilidade e com muito respeito ao Congresso Nacional nós vamos conversar com todas as forças políticas e vamos fazer aquilo que é necessário fazer para que a gente faça as mudanças legislativas que o Brasil precisa”, completou o presidente, que também demonstrou sua felicidade com a aprovação de pautas econômicas na Câmara, como a reforma tributária e a mudança na regra do Carf.

Em Bruxelas, Lula participou da cúpula de países da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e da União Europeia. Tratou de assuntos relacionados ao acordo Mercosul-UE e também defendeu eleições limpas na Venezuela. Nesta quarta, o petista viaja até Cabo Verde, onde encontra o presidente José Maria Neves, e depois retorna ao Brasil. Ele deve desembarcar em Brasília no início da noite.