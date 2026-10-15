Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Lula diz que explicação de diretor da PF sobre evento de Vorcaro não foi convincente

Petista afirmou que chamou a atenção de Andrei Rodrigues pela presença em evento e evitou confirmar sua permanência no cargo em um eventual novo mandato

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 22h24
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sabatina na TV Globo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sabatina na TV Globo (Reprodução/TV Globo)
Continua após publicidade
Lula diz que explicação de diretor da PF sobre evento de Vorcaro não foi convincente Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 15, que a explicação apresentada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre sua presença em um evento do banqueiro Daniel Vorcaro, em Londres, não o convenceu. Em entrevista à TV Globo, Lula disse que chamou a atenção do chefe da PF e o repreendeu pela participação no evento, mas também elogiou o trabalho do delegado.

“Ele me deu uma explicação, sabe? Não foi convincente para mim”, afirmou o presidente. Em seguida, reforçou que, na sua avaliação, Rodrigues não deveria ter comparecido à festa. “Ele não precisava ter ido. Aliás, ninguém precisava ter ido para aquela festa. Ninguém.”

A pergunta da jornalista Renata Lo Prete mencionou que Rodrigues esteve no evento quando o Banco Central já apurava irregularidades envolvendo o Banco Master e havia uma investigação da Polícia Federal em São Paulo sobre o caso. Lula disse que alertou o diretor-geral sobre a incompatibilidade entre a função que ocupa e a presença naquele tipo de encontro. “O papel do diretor da Polícia Federal não permite que ele estivesse lá em Londres”, declarou.

Apesar da reprimenda, o presidente fez questão de elogiar o delegado. “Agora, ele é um extraordinário delegado. Tem feito um trabalho excepcional”, afirmou. Lula também disse que alertou o ministro da Justiça sobre o episódio.

Siga
Continua após a publicidade

Questionado se pretende manter Rodrigues no comando da PF caso seja reeleito, Lula evitou antecipar a decisão. “Primeiro, eu preciso ganhar as eleições”, respondeu. Em seguida, disse que só definirá a composição de sua equipe depois do resultado eleitoral. “Quando eu ganhar as eleições, eu vou sentar e vou mudar o time outra vez.”

A entrevista também abordou a relação de Lula com o diretor-geral da PF. O presidente negou que Rodrigues seja ligado pessoalmente a ele e afirmou que o escolheu para o cargo. “Ele é o diretor-geral da Polícia Federal que eu escolhi”, disse.

Publicidade
TAGS:
Andrei Rodrigues
Daniel Vorcaro
Eleições 2026
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
PF - Polícia Federal
sabatina
TV Globo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).