Lula diz que explicação de diretor da PF sobre evento de Vorcaro não foi convincente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 15, que a explicação apresentada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre sua presença em um evento do banqueiro Daniel Vorcaro, em Londres, não o convenceu. Em entrevista à TV Globo, Lula disse que chamou a atenção do chefe da PF e o repreendeu pela participação no evento, mas também elogiou o trabalho do delegado.

“Ele me deu uma explicação, sabe? Não foi convincente para mim”, afirmou o presidente. Em seguida, reforçou que, na sua avaliação, Rodrigues não deveria ter comparecido à festa. “Ele não precisava ter ido. Aliás, ninguém precisava ter ido para aquela festa. Ninguém.”

A pergunta da jornalista Renata Lo Prete mencionou que Rodrigues esteve no evento quando o Banco Central já apurava irregularidades envolvendo o Banco Master e havia uma investigação da Polícia Federal em São Paulo sobre o caso. Lula disse que alertou o diretor-geral sobre a incompatibilidade entre a função que ocupa e a presença naquele tipo de encontro. “O papel do diretor da Polícia Federal não permite que ele estivesse lá em Londres”, declarou.

Apesar da reprimenda, o presidente fez questão de elogiar o delegado. “Agora, ele é um extraordinário delegado. Tem feito um trabalho excepcional”, afirmou. Lula também disse que alertou o ministro da Justiça sobre o episódio.

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Questionado se pretende manter Rodrigues no comando da PF caso seja reeleito, Lula evitou antecipar a decisão. “Primeiro, eu preciso ganhar as eleições”, respondeu. Em seguida, disse que só definirá a composição de sua equipe depois do resultado eleitoral. “Quando eu ganhar as eleições, eu vou sentar e vou mudar o time outra vez.”

A entrevista também abordou a relação de Lula com o diretor-geral da PF. O presidente negou que Rodrigues seja ligado pessoalmente a ele e afirmou que o escolheu para o cargo. “Ele é o diretor-geral da Polícia Federal que eu escolhi”, disse.