Lula diz que deputados devem evitar provocações de Bolsonaro

Líder nas pesquisas de intenção de votos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quarta-feira, 13, com deputados aliados em Brasília e pediu que apoiadores não caiam em provocações de Jair Bolsonaro (PL) ao longo da campanha. O alerta ocorre em meio à comoção provocada pelo assassinato, no fim de semana, do guarda municipal e simpatizante petista Marcelo Arruda pelo policial penal e apoiador bolsonarista Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR). O petista recebeu cerca de cem congressistas em um hotel na capital, lamentou o contexto de violência política no país e afirmou que Bolsonaro trabalha com a estratégia de fazer provocações e desestabilizar adversários.

Aos parlamentares, o petista previu uma eleição renhida e disse que, paralelamente ao projeto que pode levá-lo de volta ao Palácio do Planalto, é importante eleger uma ampla base de sustentação no Congresso Nacional a fim de, no caso de vitória, garantir-lhe governabilidade. Antes de ele enfrentar processos na Lava-Jato que o levaram a ficar 580 dias preso em Curitiba, o principal escândalo de corrupção do PT, o mensalão, consistiu em, ainda no primeiro mandato de Lula, pagar mesadas a congressistas para a formação de um colchão de apoio no Parlamento. O caso levou à queda de próceres do partido, como o ex-ministro José Dirceu, é à prisão do hoje aliado bolsonarista Valdemar Costa Neto, presidente do PL.

Ponto fraco dos petistas na busca de votos – em especial dos eleitores mais jovens – o bê-á-bá de uma campanha nas redes sociais também foi discutido no encontro de Lula com deputados aliados. Para tentar diminuir a vantagem de Bolsonaro em um campo em que o presidente nada de braçada, o marqueteiro lulista Sidonio Pereira orientou deputados a divulgar ações da campanha petista nos estados e organizar grupos de apoiadores para repassar postagens em redes sociais. Sidonio disse que os parlamentares não devem subestimar a importância das redes sociais na campanha e deu dicas práticas, como prestar atenção no enquadramento do rosto no vídeo na hora de fazer uma transmissão pela internet.