Lula diz esperar que PEC do fim da escala 6×1 avance após o primeiro turno das eleições 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que espera que a PEC do fim da escala 6×1 avance no plenário do Senado após o primeiro turno das eleições.

“Ele [Davi Alcolumbre] disse aos senadores que vai colocar em votação após o primeiro turno. Agora estamos na expecttaiva de que ele coloque em votação”, disse o petista em entrevista à Rádio Progresso, durante sua visita a Juazeiro do Norte, no Ceará.

O mandatário lamentou o fato de a medida não ter tido sua tramitação concluída nesta semana, quando os senadores fizeram o último esforço concentrado antes das eleições.

“Sinceramente fiquei com uma dúvida do porquê não ter sido aprovado. Passou só na comissão e não foi pro plenário. Não sei quais as razões do presidente do Senado tinha para fazer isso”, afirmou Lula.

Continua após a publicidade

Cumprindo o que acordou na semana passada com o presidente, o chefe do Senado, Davi Alcolumbre, articulou para que o projeto avançasse na CCJ do Senado.

Antes mesmo disso, ele já havia sinalizado de que não deu garantias sobre o avanço no plenário.