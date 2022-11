Lula discursa na COP27, no Egito; acompanhe

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta quarta-feira, 16, na COP27, no Egito. Na abertura de uma fala em que se comprometeu com a luta contra o desmatamento, ele atacou a gestão ambiental de Bolsonaro – resumida como “desastrosa” – e afirmou que “o Brasil está de volta” às discussões internacionais sobre o clima. Lula também prometeu fortalecer a fiscalização e punir com rigor os responsáveis por atividades ilegais.

O petista propôs também uma aliança para combater a fome em todo o mundo e cobrou dos países ricos o cumprimento da promessa de recursos para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas nos países mais pobres.

Nesta quarta-feira, Lula ainda terá um encontro bilateral com o comissário climático da União Europeia, o holandês Frans Timmermans.

Mais cedo, o petista falou durante evento com governadores da Amazônia Legal. O presidente eleito afirmou que vai pedir ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que a conferência do clima em 2025 seja realizada no Brasil, na Amazônia. “Acho importante que as pessoas que defendem a Amazônia conheçam a região e a realidade concreta”, declarou. No encontro, Lula disse que “o Brasil está de volta ao mundo” e destacou que o maior desafio ambiental do país é a luta contra o desmatamento ilegal.

Na terça-feira 15, o petista se reuniu, a portas fechadas, com os enviados americano e chinês para o clima, John Kerry e Xie Zhenhua. De acordo com sua assessoria, nos encontros Lula reiterou sua intenção de levar o Brasil de volta às conversas sobre meio ambiente e questões globais sem negacionismo sobre o aquecimento do planeta provocado pela ação humana. O americano e o chinês são velhos conhecidos de conferências climáticas e, na COP26, em Glasgow, na Escócia, contribuíram para que houvesse consenso na declaração final.

Também na terça, Lula conversou por telefone com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, que o convidou oficialmente para a conferência, no balneário de Sharm el-Sheikh, às margens do Mar Vermelho, e lhe cedeu hospedagem.

Na quinta 17, o presidente eleito terá um encontro com representantes da sociedade civil brasileira no Brazil Climate Action Hub — iniciativa que está em sua terceira COP consecutiva. Foi lançada em 2019, após o governo Bolsonaro e o MMA, então sob o comando de Ricardo Salles, não pôr um pavilhão naquela COP. Desde então, tem sido um espaço de reflexão e crítica às políticas ambientais da gestão atual.

Na sexta-feira 18, Lula segue para Portugal, onde se encontra com autoridades portuguesas. Ele retorna ao Brasil no fim de semana.