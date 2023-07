Lula desembarca em Bruxelas para cúpula da América Latina com UE

Pouco antes de desembarcar em Bruxelas, capital da Bélgica, neste domingo, 16, o presidente Lula registrou nas redes sociais a missão de “aprofundar as relações entre as regiões” durante o encontro da cúpula dos países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com a União Europeia. Lula pousou às 15h55 no horário local – 10h55 pelo horário de Brasília – e seguiu para o hotel, onde foi recebido por um grupo de maracatu, mas não desceu para falar com a imprensa e com apoiadores que estavam no local.

Com o acordo Mercosul-UE paralisado, o presidente pretende buscar mais espaço para o bloco que tem nele o representante temporário. O tema não está na pauta, mas Lula pretende destacar o assunto em reuniões bilaterais. Uma das agendas confirmadas é com Ursula von der Leyen, presidente do Conselho Europeu, que já esteve no Brasil onde reforçou a sua contrariedade em alguns termos do acordo. A principal discussão é sobre punições em caso de descumprimento de medidas ligadas à preservação ambiental.

O bloco do Mercosul já prepara uma resposta aos europeus. Na segunda-feira, 17, o presidente participa da abertura da cúpula dos países e de um jantar de gala.