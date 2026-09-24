Lula desembarca em Alagoas para garantir fidelidade do eleitor e ajudar clã Calheiros

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Após retornar da ONU, Lula entra em modo turbo na reta final da campanha, com agenda no Rio de Janeiro e em Alagoas. No Rio, focará na retomada do setor naval e geração de empregos, prometendo investimentos. Em Alagoas, apoiará Renan Filho e Renan Calheiros, buscando consolidar o apoio do eleitorado para a reeleição. O objetivo é reduzir a desvantagem nas pesquisas no Rio.

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Após retornar da viagem que fez aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra em modo turbo na reta final da campanha e estará no Rio de Janeiro e em Alagoas nesta quinta-feira.

Em Alagoas, ele participará de ato ao lado dos aliados Renan Filho e Renan Calheiros, que enfrentam duras disputas pelo governo e por uma vaga no Senado, respectivamente.

Além de ajudar o clã Calheiros, o petista pretende garantir o amplo apoio que espera do eleitorado alagoano às suas pretensões de ser reeleito.

Horas antes, Lula estará em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde fará um aceno ao setor naval e deverá associar a retomada da indústria na região à geração de empregos.

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A agenda prevê promessas de investimentos no Comperj e no eixo São Gonçalo-Itaboraí, além da ampliação da atividade naval em Niterói e São Gonçalo. O município é o principal reduto eleitoral de Douglas Ruas, candidato do PL ao governo do Rio e aliado de primeira hora de Flávio Bolsonaro.

Ontem, Lula participou de ato com artistas na Fundição Progresso, no centro do Rio.

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O desembarque no Rio ocorreu no dia em que uma pesquisa da Quaest mostrou Flávio com uma vantagem de 7 pontos em relação ao mandatário entre os eleitores cariocas – ideia do presidente é cortar essa distância até a próxima semana.