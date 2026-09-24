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Política

Lula desembarca em Alagoas para garantir fidelidade do eleitor e ajudar clã Calheiros

De volta dos EUA, Lula retoma modo turbo na campanha a pouco mais de uma semana do primeiro turno das eleições

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 06h00 | Atualizado em 24 set 2026, 06h19
Homem branco de cabelos grisalhos e barba, vestindo terno escuro e gravata listrada verde, azul e amarela, discursa em um púlpito de madeira com microfones. Ele apoia as mãos sobre papéis e olha para a frente. Ao fundo, um homem de uniforme escuro e luvas brancas está em pé. O cenário é um auditório com iluminação azulada
Lula (Angelina Katsanis/Getty Images)
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Lula desembarca em Alagoas para garantir fidelidade do eleitor e ajudar clã Calheiros Priorizar nos meus resultados Google

Após retornar da viagem que fez aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra em modo turbo na reta final da campanha e estará no Rio de Janeiro e em Alagoas nesta quinta-feira.

Em Alagoas, ele participará de ato ao lado dos aliados Renan Filho e Renan Calheiros, que enfrentam duras disputas pelo governo e por uma vaga no Senado, respectivamente.

Além de ajudar o clã Calheiros, o petista pretende garantir o amplo apoio que espera do eleitorado alagoano às suas pretensões de ser reeleito.

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Horas antes, Lula estará em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde fará um aceno ao setor naval e deverá associar a retomada da indústria na região à geração de empregos.

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A agenda prevê promessas de investimentos no Comperj e no eixo São Gonçalo-Itaboraí, além da ampliação da atividade naval em Niterói e São Gonçalo. O município é o principal reduto eleitoral de Douglas Ruas, candidato do PL ao governo do Rio e aliado de primeira hora de Flávio Bolsonaro.

Ontem, Lula participou de ato com artistas na Fundição Progresso, no centro do Rio.

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O desembarque no Rio ocorreu no dia em que uma pesquisa da Quaest mostrou Flávio com uma vantagem de 7 pontos em relação ao mandatário entre os eleitores cariocas – ideia do presidente é cortar essa distância até a próxima semana.

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